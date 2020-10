ESA incontra le categorie economiche, illustrate le linee di lavoro dei prossimi mesi

Dopo il giro di incontri con i Sindaci e gli Assessori dei Comuni elbani, oggi il consiglio di amministrazione e la direzione di Esa hanno incontrato i rappresentanti delle categorie economiche. Per le Associazioni hanno partecipato i rappresentanti di CNA, Confesercenti, Confcommercio, Assoviaggi, e il rappresentante del commercio ambulante.

L'incontro, oltre a presentare ufficialmente il nuovo consiglio, è servito sia ad illustrare il percorso che dal prossimo anno vedrà Retiambiente, quale soggetto affidatario di ATO Toscana Costa per il servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ed in particolare il ruolo operativo di ESA per quanto concerne la continuità della gestione del servizio nei Comuni elbani.

I rappresentanti di Esa hanno illustrato le linee di lavoro che intendono perseguire nei prossimi mesi sia in termini di riorganizzazione unitari dei servizi di raccolta, di nuovi progetti ed interventi tesi al miglioramento del decoro e di miglioramento del rapporto con l'utenza.

I rappresentanti degli operatori economici hanno sottolineato la necessità del contenimento dei costi e segnalato molteplici esigenze con l'obiettivo di migliorare l'immagine del territorio e facilitare, più in generale, l'approccio delle varie attività economiche alla gestione dei rifiuti da conferire al servizio di raccolta: calendari, orari, distribuzione dei vari sacchi, facilitazione del rapporto con l'utenza più in generale.

Francesco Gentili, il Consigliere di ESA incaricato del rapporto con le Associazioni, ringraziando gli intervenuti ha sottolineato che il Consiglio di ESA intende fare dell'ascolto delle Associazioni un elemento di continuità finalizzato al miglioramento continuo dei vari servizi.