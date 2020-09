"La balena bianca e la caduta dell’ultimo castello", le considerazioni del Dott. Camici

Marcello Camici

“La balena bianca e la caduta dell’ultimo castello“, questo il titolo del libro scritto da Claudio de Santi e recentemente pubblicato da Phasar editore.

Nella seconda di copertina l’autore chiarisce che la balena bianca è l’isola d’Elba, così chiamata dai toscani di estrazione politica di sinistra per via delle convinzioni politiche dei suoi abitanti ,convinzioni democristiane prima e poi vicine alla destra moderata. La caduta dell’ultimo castello è invece relativa alla vicenda della caduta nelle mani della destra moderata del comune di Rio Elba, ultimo castello, roccaforte di sinistra presente all’Elba, caduta avvenuta proprio ad opera dell’autore che riuscì a strappare per la prima volta nella storia amministrativa di quel comune il governo del paese al centrosinistra.

In terza di copertina De Santi scrive "alle mistificazioni e alle falsità si risponde qui con la sola e inconfutabile verità che, buona o cattiva che sia, non può essere contraddetta in quanto realmente accaduta.Il libro è stato portato a compimento con un itinerario di tristezza e rabbia,ndi ribellione morale e di speranza e vorrei fosse motivo di conforto per i miei amici e di riflessione per coloro che mi sono stati stati pesantemente avversari.Se chi lo legge proverà la minima parte di ciò che ho provato io, potrò dire di essere soddisfatto”. De Santi può sentirsi soddisfatto.

Tristezza e amarezza ha lasciato in me la lettura di questo passo:

“Debbo ammettere che fin dall’inizio alcuni episodi erano stati veri campanelli d’allarme come quando Danilo Alessi ,venne in comune per il passaggio delle consegne.Come ho già raccontato ,non fu una cerimonia.Lui si limitò a queste striminzite parole -Queste sono le chiavi del comune.Nel terzo cassetto c’è la fascia .E in questo armadio tutta la documentazione dei cinque anni passati. Congratulazioni, ma me ne devo andare- Ho voluto inserire questo passaggio nella Relazione e ripeterlo nuovamente in questo mio racconto perché quella non fu solo una mancanza di rispetto nei miei confronti che, se vogliamo, lascerebbe il tempo che trova ma lo fu soprattutto nei confronti di chi mi aveva votato e che in quel momento rappresentavo.Mi parve come un gesto irrispettoso soprattutto verso le Istituzioni.Adesso dopo tutto quello che era accaduto, pensai che se lui mi avesse accennato alcuni problemi ancora aperti, che io non potevo conoscere, non dico che avrebbe potuto contribuire alla loro soluzione vista la gravità ma ci sarebbero state meno polemiche fra noi sui giornali. Sarebbe stato un bene anche per lui ,credo, e si si sarebbe arrabbiato molto meno. Avremmo potuto collaborare per il bene della cittadinanza che sicuramente lo avrebbe anche apprezzato.In definitiva gli elettori di Rio Elba che mi avevano votato erano gli stessi uomini e donne che in passato avevano avuto fiducia in lui. Perchè una persona navigata come lui non lo abbia fatto, solo lui stesso potrebbe dirlo.“

