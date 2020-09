PD di Portoferraio, assemblea per la disamina dei risultati elettorali

Circolo del Partito Democratico di Portoferraio

IL Partito Democratico Sezione di Portoferraio organizza per lunedì 28 p.v. alle ore 17,30 presso la Sede di P.zza Della Repubblica 4 Pf. una Assemblea con la partecipazione di tutti gli Iscritti e con l’invito ai simpatizzanti dell’Area di Centro Sinistra per discutere dei risultati elettorali del Referendum Costituzionale e delle Elezioni del Presidente della Regione Toscana e del nuovo Consiglio Regionale con particolare attenzione ai risultati ottenuti dalla Coalizione di Centro Sinistra all’Isola d’Elba dove, nonostante non abbia ottenuto il seggio consiliare, la nostra Concittadina Antonella Giuzio ha conseguito un importante risultato in un territorio dove ha prevalso comunque il centro destra. Tale risultato merita un approfondito dibattito e una particolare attenzione per trarne le necessarie conseguenze. Infatti il secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea consisterà nella disamina delle iniziative da mettere in campo a livello locale sull’onda del lavoro già iniziato in Campagna Elettorale.

Parteciperà all’Assemblea:

La nostra Candidata Antonella Giuzio.

Il Segretario della Federazione PD Elba Val di Cornia Simone de Rosas.

Il Segretario della Zona PD Elba Massimo Scelza Jr.

Presiederà l’Assemblea la Segretaria del Circolo PD Portoferraio Angelica Testa.

Il Circolo del Partito Democratico di Portoferraio