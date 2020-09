Arrivederci al 2021 per l’Elba Film Festival. Il Comune e la Pro Loco di Marciana Marina ringraziano gli organizzatori.

Elba Film Festival

Ha superato le restrizioni del Covid e i confini geografici dell’Isola, l’Elba Film Festival che per la seconda edizione ha portato film makers di tutto il mondo a presentare i loro cortometraggi anche quest’anno all’Elba.

Una edizione ancora più ricca, articolata in cinque giornate distribuite fra Marciana Marina e Portoferraio, che ha coinvolto un pubblico attento ed una grande attenzione dei media sull’evento che sta diventando un appuntamento fisso del settembre elbano. Di grande qualità i corti presentati oltre ai film fuori concorso.

Il sindaco Gabriella Allori, insieme alla Giunta ed al Consiglio Comunale, con la Pro Loco marinese ringraziano Nora Jaenicke e Beniamino Brogi per il loro lavoro e per aver scelto come lo scorso anno Marciana Marina come sede del Festival, aggiungendo una data per Portoferraio. Un primo passo per far diventare l’importante appuntamento cinematografico un Festival itinerante nei Comuni dell’Isola. Una ottima occasione per far conoscere l’Isola a tanti artisti che potranno diventare ambasciatori delle bellezze e dell’ospitalità del territorio toscano.

“L’affetto che lega Nora e Beniamino – ha dichiarato il Sindaco - al nostro paese è motivo di soddisfazione ed orgoglio. Sono riusciti a trasformare le loro emozioni e il loro amore per l’Isola in un progetto importante, condiviso ed apprezzato. Meritano tutto il nostro appoggio e il successo che stanno avendo nel mondo artistico internazionale.”

Un grazie sentito va anche ai registi e a tutto i partecipanti, allo staff organizzativo, agli sponsor e partner, allo staff tecnico che ha organizzato le proiezioni ed al personale della sicurezza.

Arrivederci, quindi, al 2021 per la terza edizione di Elba Film Festival