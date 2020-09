Il rugbista Trevigiano Andrea Parpinel ha scelto Capoliveri e l’Isola d’Elba per il suo matrimonio

Foto da Comune di Capoliveri

Il campione del Rugby Trevigiano Andrea Parpinel (“Asma”), ex giocatore del Benetton e grande attivista nel mondo della solidarietà, ha scelto Capoliveri e l’Isola d’Elba per il suo matrimonio.

Sabato scorso, 19 settembre, si è tenuta la cerimonia celebrata dal Vicesindaco Leonardo Cardelli, all’interno della Sala Consiliare del palazzo municipale di Capoliveri, alla presenza di amici, familiari e naturalmente i colleghi del Rugby che non potevano mancare all’atteso evento che ha visto convolare a nozze Andrea Parpinel con Linda Marconato.

Testimone di nozze dello sposo, l’ex rugbista, nonché membro della nazionale di rugby, oggi direttore sportivo Manuel Dallan.

La cerimonia si è conclusa con i saluti dell’amministrazione comunale e il dono della maglia della nazionale di rugby autografata.

A Capoliveri nel week end, dunque, una grande parata di campioni e fuoriclasse: Leoni Esposito, Sgarbi e Morisi, oggi tutti in nazionale e poi gli ex atleti azzurri Troncon, Properzi, Cristofoletto, Denis, Mazzariol, Ongaro, Gritti, Enrico Pavanello, Minto, Tebaldi, Alberto De Marchi, Marcato, Derbyshire, Pratichetti, e tanti, tanti altri fuoriclasse del mondo rugbistico che tutti insieme hanno voluto lasciare alla comunità di Capoliveri in dono maglia e pallone autografati della nazionale di Rugby consegnati nelle mani del Vicesindaco Cardelli e dell’assessore Alessio Bellissimo. Prima delle nozze, l’ Elba Rugby ha riservato uno speciale benvenuto agli sposi e agli atleti; mentre dopo il rito civile, sulla spiaggia di Margidore è stato celebrato il rito simbolico. Uno speciale “terzo tempo” con grandi festeggiamenti ha atteso poi sposi, parenti e amici in locali suggestivi del litorale capoliverese per concludere al meglio una giornata indimenticabile.