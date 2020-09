Covid-19, sei nuovi casi all'Elba. Si tratta di un intero nucleo familiare

Il Sindaco Angelo Zini

Situazioni piuttosto delicate e complicate verificate nella giornata di oggi, lunedì 14 settembre. Ad annunciarlo è il Sindaco di Portoferraio Angelo Zini.

Il primo caso riscontrato positivo al Covid è una persona in vacanza sull'Isola, residente in Piemonte e di nazionalità estera che si trovava qui all'Elba in visita dai suoi familiari. Questa persona dopo aver manifestato sintomi particolari come tosse e febbre si è recato al Pronto Soccorsi per accertamenti. Eseguendo il tampone, questa mattina il laboratorio di analisi ha dato la risposta della positività del caso. La prima cosa fatta è stato ricercare il nucleo familiare presso il quale questa persona si trovava. Si trattava della sorella con il marito e tre figli. Intorno alle 9 circa di questa mattina i bambini sono stati prelevati dalla scuola dove si trovavano per effettuare i tamponi sia a loro che ai loro genitori. Essendo una situazione delicata il Sindaco Zini ha chiesto di effettuare tamponi rapidi. Alle 13 di oggi tutti e 5 tamponi appartenenti al nucleo familiare sono risultati positivi. A tutto il nucleo familiare è stato imposto l'isolamento e la quarantena presso la propria abitazione. Dopodichè è partita la procedura di screening e monitoraggio che riguarda i contatti di lavoro che hanno avuto i genitori e i contatti avuti dai bambini a scuola.

Al momento dopo le consultazioni tra l'Amministrazione, l'Asl e l'Istituto si è deciso di non chiudere la scuola ma di procedere ad un monitoraggio su tutti gli eventuali contatti avuti dai ragazzi.