Nuova visita guidata al Forte Inglese, per riscoprire insieme la bellezza di Cosmopoli

Foto da Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Nuova immersione nella storia dell'Elba e della città di Cosimo, lunedì 7 settembre alle ore 17, presso il forte inglese di Portoferraio. Dopo il successo della precedente visita, si ripete il percorso dedicato alla storia, all'urbanistica e al paesaggio di Portoferraio. Sarà una visita, condotta da una esperta, Patrizia Pagnini, guida del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Un viaggio a ritroso nel tempo, dedicato alle vicende storiche del monumento, una delle fortificazioni meno note e più interessanti di Portoferraio. Trascorrerete un paio d'ore guardando dall'alto la città ideale di Cosmopoli, progettata per essere inespugnabile proprio da Cosimo de Medici, con riferimento al paesaggio, alle architetture così mirabilmente incastonate nella natura e alla conformazione urbanistica della città, dotata di una rete assai articolata di fortificazioni difensive. Il forte inglese, oggi di proprietà del Comune di Portoferraio, è una delle strutture difensive, costruita nel ‘700 per volere di Cosimo III Granduca di Toscana a protezione della città. Ampliato poi da Napoleone durante il suo esilio all’Elba, il forte è stato utilizzato in molti modi fino al recente restauro. Oltre alla valenza storica dell’edificio, il forte si apprezza anche per la sua suggestiva posizione panoramica che permette di dominare la città e la rada di Portoferraio.

L'ingresso per la visita è di 4 euro a persona. Le prenotazioni si possono effettuare presso l'Infopark di Portoferraio anche telefonicamente allo 0565-908231.