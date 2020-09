Pronta la prima maglia da calcio della nazionale dell'isola d'Elba

Foto da Gaetano D'Auria

Pronta anche la prima maglia da calcio della nazionale dell'isola d'Elba, rigorosamente con i colori bianco rossi che riprendono la nostra bandiera e le tre api in attesa di aggiungerci il logo di un importante network nazionale che ci seguirà nelle nostre iniziative. Intanto un kit e la bandiera sono stati inviati a Milano dove Francesco Zema gli troverà un posto nella sua mostra itinerante insieme alle tantissime maglie da calcio di ogni angolo del mondo, di persone che attraverso lo sport più bello del pianeta raccontano la loro storia le proprie emozioni, i completi da calcio di Hong Kong, Macao. Rapa Nui, Hawaii e da oggi anche le nostre tre api susciteranno la curiosità dei visitatori della mostra che probabilmente farà parte delle nostre imminenti iniziative ospitando la singolare mostra all'isola d'Elba. Naturalmente ci saranno altri completi di altri colori e pronti per gli Europei 2021 di Conifa sperando che il covid non rallenti le attività autunnali e invernali. In vista della chiusura della stagione è previsto l'incontro con lo staff tecnico e il direttivo. (Un grazie alle ragazze Camilla, Gaia e Ambra per le foto)