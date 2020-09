Il ruolo degli uffici tecnici nel fallimento del progetto di un mega serbatoio sotto Monte Capanne

Su “Camminando” è apparso questo messaggio dove un lettore, dopo avere letto un mio articolo su Tenews, si chiede chi ebbe la responsabilità del fallimento del progetto Meneghin. Siccome sono tirato in ballo, ed essendo la questione molto importante, vorrei rispondere.

Ecco il Post

Marco Marciano pubblicato il 3 Settembre 2020 alle 13:03:

Ho letto su TENEWS "Ecco come il progetto di un grande serbatoio sotto Monte Capanne, fu fatto fallire dalla Comunità dell'Elba" a firma Giovanni Muti, e siccome io rispetto il Sig. Muti ho letto il suo articolo, e volevo chiedere a chi ci legge, ma siamo sicuri che la colpa di aver stralciato il progetto è politica? Non è che in quel periodo qualcun'altro ha deciso che il progetto non era fattibile? Mi ricordo che il Sig. Galletti che viene citato, fece il giro di tutto l'anello occidentale dell'Isola per verificare se i pozzi dell'allora Comunità Montana potessero essere tutti riaperti e messi a regime con il progetto. forse era più una decisione tecnica che politica.

Lei ha ragione. Galletti venne con me a Roma e, durante il viaggio, ne parlammo a lungo. A lui piaceva molto il progetto e il fatto che si scomodasse fino venire a discuterne a Roma lo dimostra.

Ma, come si sa, un ente come la Comunità Montana per poter approvare un progetto doveva avere il parere, ( obbligatorio), del responsabile tecnico che, in quel periodo, era L’Arch. Mario Ferrari.

E quale fu il suo parere?

Da ricerche fatte parlando anche con chi era in Giunta in quel Periodo, nelle pratiche relative a quel progetto, non risulta nulla di scritto ne’ a favore ne’ contrario.

L’unica cosa di scritto sono poche righe contenute nella relazione tecnica del 2020 che Mario Ferrari scrisse in qualità dirigente responsabile dell’Ufficio di Piano della Comunità Montana sotto la cui responsabilità ricadevano i servizi idrici dell’Elba.

Dopo avere elencato tutte le difficoltà i problemi della situazione idrica, spiega come, secondo lui, potrebbe essere risolta. Ecco il passaggio:

“Quanto sopra può essere attuato nel'ambito del complesso equilibrio necessita - fabbisogni strutture-risorse economiche, ma, nonostante l'attenta e puntuale applicazione i risultati ottenibili non potranno annullare la crisi in agguato per cui a breve e medio termine devono essere previsti degli interventi e delle opere risolutive che consentano una riserva strategica oltre ad una "produzione" accessoria di acqua potabile mediante trattamento di acqua di mare innalzando, cosi la soglia di crisi, pena l'attuazione delle procedure di riduzione della richiesta entro nei limiti di soglia, significando cioè l'inevitabile previsione di riduzione delle presenze mediante la limitazione degli accessi all'isola con conseguenti gravi ripercussioni sull'economia e sull'immagine del complesso "Sistema Elba"”

Portoferraio, 16-04-02

ll Dirigente Tecnico

Arch. Mario Ferrari

Detta in un italiano meno idraulico dovrebbe voler dire questo: se vogliamo evitare la crisi ci vuole un dissalatore. Altrimenti rischiamo di essere costretti a limitare le presenze turistiche.

Se questa traduzione è giusta, se ne deduce che in quella data Mario Ferrari era contrario al progetto Meneghin e favorevole ad un dissalatore (trattamento acqua di mare come lo chiama).

Certo, questa sua idea non poteva essere sufficiente a bloccare il progetto. Ma è ragionevole pensare che gli amministratori della Comunità Montana non possano non averne tenuto conto. Anche perché sembra che i dubbi li avessero anche i tecnici provinciali e regionali.

Dopo, Mario Ferrari, però, cambio idea e inserì questo progetto in un suo libro sui problemi idrici elbani. Ma questo, purtroppo non poteva avere alcun effetto sugli amministratori della Comunità Montana che era ormai chiusa da oltre un decennio.

Nota

Ecco da chi era composta la Giunta di centro destra della comunità Montana

Mauro Febbo - Presidente (Forza Italia)

Luca Simoni - Vice Presidente (Alleanza Nazionale)

Pietro Galletti - Affari Generali e Servizi Idrici (Democrazia Europea)

Piero Landi - Rapporti Istituzionali (Udc)

Enzo Martorella - Agricoltura e Foreste (Indipendente cattolico)

Foto: La copertina dell'opuscolo pubblicato in occasione del convegno organizzato dalla FAITA e dal Movimento Elba 2000 Giovedi 13 Giugno 2002, all'Hotel Airone