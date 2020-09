Gli alberi ci salveranno? Incontro sulla salvaguardia ambientale a Marciana Marina

L’economia e la cultura elbana sono profondamente connesse alle peculiarità del suo territorio. Anche il turismo trova nella bellezza ed unicità dei paesaggi elbani la sua principale attrattiva. Una biodiversità ricchissima caratterizza il suo habitat e l’uomo dai tempi più antichi ne ha modellato il territorio per ricavarne sostentamento, avendone però cura e rispetto. Ma proprio dal rispetto del territorio, dalla salvaguardia del suo patrimonio naturalistico, da uno sviluppo sostenibile bisogna ripartire per disegnare il futuro economico, sociale e culturale dell’Isola.

Questo il tema dell’incontro che si terrà a Marciana Marina sabato 5 settembre alle ore 21,30 presso il Cinema Metropolis in Via Vadi ( dietro vecchio Comune) nell’ambito del programma “Estate Marinese” (invece che in Piazza Bonanno sul lungomare). Si parlerà inoltre del futuro del pianeta, delle politiche green adottate in Italia e all’estero, delle peculiarità dell’habitat marino e terrestre dell’Elba, delle esperienze già realizzate con successo in altre piccole isole dell’Arcipelago per tutelarne la fragilità ambientale, in un confronto aperto fra esperti, amministratori e cittadini. Parteciperanno Graziano Rinaldi di Elba Consapevole, naturalista e imprenditore turistico, e Marco Rinaldi, arboricoltore e direttore del centro di Formazione professionale umbro “Alberi Maestri”, introdotti dalla giornalista Patrizia Lupi, direttrice del magazine “Enjoy Elba & The Tuscan Archipelago”.

Grazie ad alcuni interventi del Forum Giovanile dell’Arcipelago Toscano, di Umberto Mazzantini in rappresentanza del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, e di giovani imprenditori del settore agricolo, si racconteranno le buone pratiche che si stanno adottando per costruire una nuova economia, anche turistica, che non sia basata solo sullo sfruttamento bensì sulla valorizzazione delle risorse e delle tradizioni agricole e ambientali elbane.

Per partecipare alle conferenze è obbligatorio prenotarsi chiamando il nr. 324 9525573 o 366 3594435 o prolocomarcianamarina@gmail.com. Gli incontri si terranno nel rispetto delle norme anti contagio Covid-19.