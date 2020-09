Sbarcano anche all’Elba, in CNA, le Università Telematiche Pegaso e Mercatorum

Grazie alla convenzione in essere con CNA nazionale, anche presso la CNA di Portoferraio in via Manganaro 64, sarà possibile accedere su appuntamento alle iscrizioni online alle Università Telematiche Pegaso e Mercatorum, con possibilità di sostenere gli esami per Pegaso direttamente alla sede CNA di Livorno e per Mercatorum a Grosseto e Firenze, anche se al momento (causa Covid) tutti gli esami possono essere sostenuti online da casa.

Con il nuovo anno accademico l’offerta formativa si è ampliata ulteriormente con i nuovi corsi di laurea triennali in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, e Lettere Sapere Umanistico e Formazione, nonché con le magistrali in Linguistica Moderna e Relazioni Internazionali per lo sviluppo economico.

Essendo riconosciute dal Miur, i titoli accademici, rilasciati al termine dei percorsi di studio, hanno lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle università tradizionali.

Le lezioni sono tutte online e si possono seguire a qualsiasi ora in qualsiasi luogo ci sia connessione e da qualsiasi device (pc, smartphone, tablet). Nessun libro da acquistare e niente spese di trasferta per seguire le lezioni.

Come previsto dal regolamento che disciplina le convenzioni con l’Ateneo, coloro i quali si iscriveranno a queste università per il tramite di CNA gioveranno di una agevolazione fino al 50% sulla retta universitaria (detraibile dalle tasse). Una nuova realtà quindi e una possibilità per tutti, sia lavoratori o imprenditori che neodiplomati.

L’offerta formativa di Pegaso prevede i corsi di laurea triennali in: Scienza dell’educazione e della formazione, Ingegneria civile (statutario ed ingegneria ambientale), Economia aziendale, Scienze turistiche (statutario e turismo sostenibile), Scienze motorie (statutario e bio sanitario), Lettere Sapere Umanistico e Formazione. Queste le magistrali attivate: Scienze pedagogiche; Management dello sport e delle attività motorie; Scienze economiche; Ingegneria della sicurezza, Linguistica Moderna. In più la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

Per Mercatorum (che è l’università telematica delle Camere di Commercio) sono attive le laurea triennali in: Ingegneria informatica, Ingegneria gestionale, Gestione d’impresa, Lingue e mercati, Scienze del turismo, Scienze e tecniche psicologiche, Scienze giuridiche, Design del prodotto e della moda, Gastronomia ospitalità e territori; Comunicazione e Multimedialità; Scienze Politiche e Relazioni Internazionali; Sociologia e Innovazione. Per le magistrali Management, Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico; Ingegneria Gestionale. Le iscrizioni ad entrambe le università sono sempre aperte, non ci sono corsi a numero chiuso ed è possibile richiedere la convalida di CFU acquisiti in altri percorsi universitari.

Per informazioni 3888250609, infosedelivorno@unipegaso.it.