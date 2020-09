Il coach Andrea Cavinato ospite dell'Elba Rugby e dei Mascalzoni del Canale

Coach Andrea Cavinato

L'Elba Rugby rinizia da dove ci eravamo lasciati. Il lockdown aveva imposto la conclusione anticipata della stagione sportiva ed adesso si cerca di ripartire proprio dal campo.

Ospite dell'Elba Rugby e dei Mascalzoni del Canale, ovvero della franchigia che lega la società elbana con l'Etruria Piombino, è stato coach Andrea Cavinato.

Dopo la lezione in aula, riservata agli staff tecnici delle under 16 ed under 18 dei Mascalzoni del Canale, Cavinato ha condotto il primo allenamento della stagione dell'under 18.

Cavinato, oggi formatore federale in Veneto, già alla guida di tutte le nazionali Italia under 17, under 19, under 20 ed under 21, dopo aver allenato squadre come le Zebre, Calvisano, Petrarca e Mogliano, da questa stagione ha messo tutta la sua esperienza al servizio della federazione ed oggi lavora in Fir per far crescere i rugbisti del futuro.

Per i Mascalzoni è stato un evento ricco di stimoli e spunti per il futuro ed anche solo l' inizio di un percorso formativo che durerà per l'intera stagione.

Si ringrazia per la cortesia e competenza dimostrata Andrea Cavinato e la Fir ed il Comitato Regionale Toscano per aver reso possibile il tutto.

Infine, si ricorda che, nel rispetto di tutte le misure anti Covid 19, l'Elba Rugby rinizierà da lunedì 7 la sua attività con tutte le proprie squadre ma per scaldare i motori già oggi pomeriggio.

Vincenzo Vozza

Segretario Elba Rugby ASD