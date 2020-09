Nuovo Dirigente scolastico, le congratulazioni per la nomina e gli auguri di buon lavoro da parte dell'intero personale dell'Istituto Comprensivo

Immagine di repertorio

"Dal 1 settembre si è insediato il nuovo Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo. Dopo anni di reggenza, per cui i docenti ed il personale ATA dell'Istituto ringraziano la professoressa Grazia Battaglini ed il professor Carlo Maccanti, ha preso servizio, vincitrice del Concorso per Dirigenti, la professoressa Daniela Donatella Pieruccini, che avrà l'onore e l'onere di guidare uno dei Comprensivi più articolati della Toscana, con ben 8 plessi e più di mille alunni dai 3 ai 14 anni. Alla Dirigente, che venerdì terrà il suo primo Collegio Docenti, le congratulazioni per la nomina e gli auguri di buon lavoro da parte dell'intero personale del Comprensivo"