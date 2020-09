Foto da ORGOGLIO TOSCANA

E’ stata certamente un successo la “due giorni” del Presidente Giani all’Elba!

Accompagnato dal consigliere uscente Anselmi, le candidate Bettini e Giuzio, oltre dall’ex vice Presidente Fedeli, sono state incontrate centinaia di persone tra gli operatori economici, istituzioni, semplici cittadini e ragazzi e ragazze.

Interessanti spunti sono stati registrati con il Forum Giovanile, con l’Amministratore dell’aeroporto, con il Comitato Elba in Comune e con un gruppo significativo di pescatori di Marina di Campo.

Molto apprezzate le parole del candidato Presidente circa la necessità di portare tutta la Toscana ad un’unica velocità, in merito ai diritti costituzionali e ai diritti di ciascun cittadino, connettendo centro e periferie.

Particolare è stato l’incontro avvenuto a Procchio (luogo di nascita di Fedeli Giuliano) dove il presente Sindaco Barbi ha chiesto un impegno forte della nuova Amministrazione regionale per portare a rapida soluzione tre gravi problemi insistenti sul territorio (eco-mostro di Procchio, gestione della poseidonia e aumentata presenza degli ungolati).

Sul punto il Fedeli (unitamente a Bettini) in rappresentanza della lista civica Orgoglio Toscano, di appoggio a Giani, ha formulato il suo personale impegno per il luogo natio, fungendo da pungolo e stimolo e non ultimo da raccordo tra gli uffici regionali e i sindaci dell’Elba.

