Quarta edizione coppa Rotary club isola d’Elba

Foto da Rotary Club Isola d'Elba

Si svolta nella giornata di domenica 23 Agosto, presso il golf club Acquabona, la quarta edizione della "Coppa Rotary club isola d'Elba", l'ormai consueto torneo di golf organizzato dal Club elbano. Un’occasione molto importante poiché, come ha sottolineato il presidenteSergio Cavaliere, non solo consente ai soci di trascorrere un piacevole pomeriggio insieme anche con gli amici appartenenti ad altri club ma, e soprattutto, permette al Club di reperire contributi per attuare una delle sue principali finalità: contribuire alla realizzazione di progetti utili per la comunità.

Per quest'anno, l'intero ricavato sarà destinato all'associazione "Michele Cavaliere Onlus" un associazione, oggi caposaldo nella lotta alla leucemia, fondata dal caro Elvio in memoria del figlio.

Per l'occasione, il socio Elvio Cavaliere ha illustrato il libro “I fiori mai colti” un’opera particolarmente interessante che nacque dal desiderio della di lui moglie, sig.ra Maria, di raccogliere riflessioni, momenti di vita vissuta, esperienze strettamente personali di privati cittadini al fine di condividerle, anche restando nell’anonimato, con i lettori sì da donare alla collettività una piccola parte di sé stessi che, altrimenti, sarebbe rimasta nell’ombra. Pensieri, racconti, aneddoti che come fiori sono riusciti a sbocciare nel silenzio e che l’autrice del libro ha riscoperto e mostrato in tutta la loro bellezza.

Un’interessante idea, che contribuì, anni or sono, ad un nobile scopo, concorrere al finanziamento di ciò che al tempo era solo un profondo desiderio, ovvero la creazione di un laboratorio asettico per la manipolazione delle cellule al centro di Pisa. Oggi, anche grazie a quell’iniziale contributo ed al costante impegno dell’amico Elvio e di tutti quelli che lo hanno appoggiato e che continuano ad appoggiarlo, tale laboratorio porta il nome di Michele Cavaliere e, per importanza, è il primo in Toscana e secondo in Italia.

Questi i risultati del torneo, svoltosi nei campi del residence e protrattosi fino a sera:

Primo classificato il gruppo: Vai Jvonne, Verdi Massimo, Alberi Miriana.

Secondo classificato il gruppo: Burelli Roberto, Mazzei Alessandro, Cavalieri Antonio Rino.

Foto da Rotary Club Isola d'Elba Il Club elbano, oltre a rendere grazie a tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa, ringrazia il Golf Club Acquabona e tutto il suo staff per la gradita accoglienza e per il piacevole aperitivo organizzato.