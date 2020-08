E' in vendita il libro di Claudio De Santi “La Balena Bianca e la caduta dell’ultimo castello”

Claudio De Santi

Da qualche giorno è in vendita all’isola d’Elba e su tutte le piattaforme on line di diffusione libraria “La Balena Bianca e la caduta dell’ultimo castello”, libro scritto da Claudio de Santi, già sindaco di Rio nell’Elba e assessore esterno del comune di Portoferraio negli ultimi mesi dell’amministrazione Ferrari. Il libro, con una metafora politica, parla con molta dovizia di particolari delle vicende che videro de Santi protagonista, dalla vittoria nelle elezioni amministrative del 2014 nel comune di Rio Elba fino alla fusione delle due Rio, ma anche dei fatti accaduti a Portoferraio all’interno della compagine amministrativa che avrebbe dovuto affiancare Mario Ferrari al governo del capoluogo dell’isola d’Elba. Il tutto attraverso racconti e testimonianze di fatti poco noti, relativi sia al quinquennio fra il 2014 e il 2019, sia alla campagna elettorale delle ultime elezioni amministrative.

Ecco un passaggio del racconto fatto da Mario Ferrari all’autore del libro:

“Come rappresentare i cinque anni di mandato? Vedo il Sindaco come un ‘piccione’ impegnato fra grandi difficoltà, che vola ma non libero di percorrere una rotta in libertà per giungere a destinazione perchè impegnato ad evitare le trappole dei suoi fidi dediti, a tempo pieno, ad esercitare il libero ‘tiro al piccione’ senza regole. Meglio persino l'opposizione, che pur esercitandosi nel tiro al piattello, lo fa rispettando le norme dell’ etica politica. Senza etica politica e rispetto per i cittadini non è pensabile di governare, ma soprattutto, di amministrare un paese; chi ricopre il ruolo di pubblico amministratore deve rinunciare a se stesso, rimettendoci anche di persona, ma soprattutto lasciare i propri interessi e tornaconti fuori dal Comune. Risultato: tra i tiratori, qualcuno si è sparato sui piedi, altri hanno perso la licenza di politico e taluni anche qualcos’altro. Il ‘piccione’ invece non è stato abbattuto: continua a volare con l’intento di dare qualcosa come libero cittadino ai propri conterranei, senza vincoli, legacci ma soprattutto senza sgambetti”. Ogni riferimento all’esito finale delle elezioni del maggio 2019, evidentemente, non è affatto casuale. Alle vicende portoferraiesi contenute nel libro di Claudio de Santi è dedicato un intero capitolo de “La Balena Bianca e la caduta dell’ultimo castello”.