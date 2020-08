Nuovo caso di Covid all'Elba

Immagine di repertorio

Il Sindaco di Campo nell'Elba Arch. Davide Montauti, informa che è stato riscontrato un caso di positività nella mattinata di oggi, Venerdì 21 Agosto.

Si tratta di una persona asintomatica di rientro da una vacanza in Sardegna, che volontariamente si è sottoposto al tampone avendo avuto contatti durante il periodo di vacanza con una persona risultata poi positiva. Sono stati attivati i protocolli COVID previsti e sono in corso le verifiche per valutare i contatti avuti.

Il soggetto è attualmente in quarantena obbligatoria presso la propria abitazione, dove verrà monitorato dalla ASL.