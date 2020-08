Diritti di segreteria, la giunta Montagna approva la riduzione delle tariffe

Walter Montagna - Sindaco di Capoliveri

Importanti novità sono state introdotte in questi giorni dalla nuova giunta del Comune di Capoliveri guidata dal Sindaco Walter Montagna che, già a partire dal mese di agosto, ha voluto incidere significativamente nella materia delle tariffe relative ai diritti di segreteria di natura tecnica, stabilendo un’importante riduzione delle stesse.

Con la delibera di giunta n. 223 del 13 agosto scorso approvata, dunque, la nuova tabella dei diritti di segreteria con le nuove tariffe per la presentazione di piani urbanistici attuativi, progetti unitari d’intervento, piani di sviluppo aziendale e procedure V.I.A. , permessi di costruire, SCIA, CILA, autorizzazioni paesaggistiche, certificati di destinazione urbanistica, etc…

“La scelta, dettata dalle numerose e incalzanti richieste avanzate all’ente da parte degli ordini professionali (architetti, ingegneri, geometri..) e dai cittadini, indeboliti dalla crisi economica dovuta alla diffusione del Covid-19, - spiegano gli uffici comunali - ha permesso di intervenire in maniera significativa sul tariffario prevedendo, dunque, importanti riduzioni rispetto alle tariffe precedentemente applicate. Per fare un esempio, grazie alla delibera n. 223 del 2020, per la presentazione di una Scia il cittadino sarà chiamato, d’ora in avanti, a versare un importo di 260,00 euro a fronte dei precedenti 500,00 euro; 120 euro per un’autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata, invece di 250,00; 200,00 con procedura ordinaria, invece di 500,00. Riduzioni importanti anche per l’area attività produttive (SUAP) dove per Scia, Inizio Attività e Variazione attività, si dovrà versare un importo complessivo di € 50 euro, a fronte dei procedenti € 200”.



“Abbiamo dato ascolto alle istanze dei cittadini, del mondo economico e delle categorie professionali – commenta il sindaco Montagna - prendendo atto delle difficoltà economiche di famiglie ed imprese soprattutto in questo 2020. Pensiamo che questa significativa riduzione delle tariffe previste per i diritti di segreteria, in molti casi addirittura dimezzate, possa essere d’aiuto e supporto per tutti. La corrispondente voce di bilancio non presenta alcuna criticità. Abbiamo deciso di partire da qui per aiutare il nostro paese”.