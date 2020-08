Ruggero Barbetti punta alla Carica di Assessore al Turismo della Regione Toscana

Ruggero Barbetti

Care Amiche e Cari Amici,

su sollecitazione e insieme a tante persone sparse nelle Province della nostra Regione, negli ultimi anni abbiamo lavorato ad un’idea ambiziosa che aveva come obiettivo quello di sostenere la coalizione di Centrodestra alle elezioni regionali Toscana2020.

Il progetto è partito dall’Associazione “Toscana Bene Comune”, nata alcuni anni fa all’Isola d’Elba ma con lo sguardo rivolto a tutte le terre di Toscana, per recuperare e riunire tutta quell’area politica che era vicina ad Altero Matteoli, il mio mentore. Oggi tutti questi amici mi hanno individuato, e ne sono onorato, come colui che può dare voce e corpo alle nostre idee e ai nostri sogni e per questo motivo, tutti insieme, abbiamo deciso di confluire in Fratelli d’Italia, il partito oggi più affine alle nostre idee politiche e alla nostra storia.

Per questi motivi ho deciso di accettare la candidatura a Consigliere della Regione Toscana nelle file di Fratelli d’Italia al fine di continuare le mie battaglie politiche in Consiglio, a Firenze e, se sarò eletto grazie al vostro consenso, punterò a ricoprire il ruolo di Assessore al Turismo della Giunta regionale oltre che occuparmi direttamente anche delle tante problematiche che soffocano l’Elba, Livorno e la Costa Toscana. Oggi voglio stipulare un patto con tutti voi affinchè i nostri territori siano finalmente e giustamente al centro di una efficiente ed efficace azione amministrativa regionale per cui mi impegno, fin da ora, a portare avanti tutte quelle battaglie politiche e amministrative che possano eliminare le problematiche che ormai da troppi anni affliggono la nostra isola. Se poi, come è auspicabile e come sembra possibile, il centrodestra vincerà le elezioni allora sarà tutto più semplice e i sogni degli elbani potranno finalmente diventare realtà.

Le mie idee sono su: www.ruggerobarbetti.it

Comunque, aldilà del risultato elettorale, la mia prima battaglia sarà contro la realizzazione di un Dissalatore che la gente non vuole e che il Comune di Capoliveri non voleva: lavorerò per distruggere da subito lo sciagurato progetto dell’ecomostro voluto dalla Regione in un’area delicata sotto tutti i punti di vista.

Io propongo 8 AZIONI PER CAMBIARE LA NOSTRA ISOLA:

1) Blocco del Progetto del Dissalatore nella Piana di Mola

2) Più Turismo

3) Più Sanità

4) Più Infrastrutture

5) Legge Quadro per le Isole di Toscana

6) Elba Zona Franca Urbana (Insulare)

7) Istituzione della Comunità Isolana

8) Ampliamento della popolazione residente tutto l’anno.