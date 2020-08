I Sindaci Riesi: On. Tonietti, On. Bosi, Elvio Diversi, Marco Corsini e il "Padrone delle ferriere"

Giovanni Muti

Questa polemica che coinvolge l’on. Bosi e il sindaco Corsini mi ha fatto tornare alla mente un articolo che aveva scritto qualche decennio fa, su come i riesi erano riusciti a scegliere i loro sindaci, sempre di ottimo livello.

Tanto per dare un’idea, si consideri che Rio Marina, da dopo la gestione Bosi, è l'unico paese, all'Elba, e forse anche in Toscana, che può vantare un record: essere stato amministrato negli ultimi 50 anni da due parlamentari e un… "Ducetto".

L’On. Tonietti

Vediamo un po’ di storia. Nel dopoguerra, i riesi si affidarono alle cura dell'On. Tonietti, deputata democristiana con "attributi" e fede cattolica: iniziava le riunioni con l'Ave Maria, ma poco faceva per i riesi, che prendevano la silicosi miniera. Si comportò, comunque, come una mamma padrona. Donna di gran livello eletta anche al parlamento europeo.

Il “Ducetto”

La sostituirono, poi, con un prodotto locale puro sangue, ma che possedeva le doti del "babbo padrone", oltre ad attributi veri e fede comunista, vissuta duramente in un luogo di sfruttamento come la miniera. Per non avere dubbi, di avere tradito i loro desideri, i riesi, lo chiamavano affettuosamente "il Ducetto". E come ogni Duce che si rispetti, anche lui durò un ventennio. Il Ducetto non li deluse e li guidò bene, specialmente nel dramma della chiusura delle miniere, ma non fece mancare loro, quando secondo lui se li meritavano, richiami piuttosto duri.

Il sindaco normale

Poi avvenne qualcosa di nuovo. I riesi, fecero il tentativo di avere un sindaco "normale", talmente normale che lo battezzarono "il bravo ragazzo". Questo prodotto locale di belle speranze, intelligente e preparato, non si comportò male neanche lui. Anzi, piuttosto bene. Ma i riesi si struggevano di nostalgia per tornare all'antico. Avere un grande personaggio. E questo sentimento era talmente forte che non poterono aspettare di fargli finire il mandato. Lo scacciarono senza tanti complimenti, in questo non contrastati neanche dal suo partito partito che lo abbandonò al proprio destino. Un peccato perché era un giovane che avrebbe potuto avere un futuro come amministratore.

L’On.Bosi all’orizzonte

Incominciarono così subito a guardare con ansia l'orizzonte verso il continente (da dove nasce anche il sole) in attesa del sorgere di un'altra figura carismatica e titolata.

Un giorno finalmente apparve e si chiamava Francesco Bosi. Personaggio di livello nazionale al quale non mancavano certo i titoli, essendo senatore e sottosegretario della Repubblica.

E anche con Bosi, i riesi, l’azzeccarono alla grande. Tanto è vero che, al secondo mandato, fu un plebiscito e, quando finì il mandato tutti d’accordo che era stato un ottimo sindaco. Molte le cose fatte, alcune importantissime. Basta leggere la sua relazioni di fine mandato per rendersene conto.

Arrivati a questo punto dovremmo chiederci da dove nasce questa propensione per gli uomini o le donne forti.

Sarà forse possibile trovare le cause nella storia di questo paese, nel ruolo politico che svolgeva la direzione delle miniere che prevaleva su tutti e su tutto. Un'influenza che subiscono un po' tutte le popolazioni che dipendono da un'unica risorsa. Che si tratti di una grande azienda od altro.

Forse è possibile che riesi, anche se le miniere sono chiuse, non riescano ad affrancarsi da una struggente nostalgia del passato: quella del “Padrone delle Ferriere.

Sentimento che, nei fatti, li ha portati comunque a fare le scelte giuste.

Il sindaco Corsini

L’attuale sindaco Corsini, potrebbe essere stato eletto perché visto dai riesi come un padrone delle ferriere? Ha molto in comune con Tonietti e Bosi: arriva anche lui dal continente; come loro, fin dall’infanzia, ha avuto un rapporto con il territorio; e ha avuto cariche importanti a livello nazionale.

Purtroppo fin qui ha avuto grandi difficoltà con i propri collaboratori. Non entro nel merito. Mi limito solo a dire che gestire il dopo fusione una fase difficilissima. Spero solo che, nell’interesse di tutti, passato il ferragosto e il grande caldo, il tutto possa ripartire con calma, nella trasparenza e soprattutto nella lealtà che è la cosa più importante. Buon lavoro a tutti.

Giovanni Muti