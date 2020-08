Cosmopoli by night, nuovi servizi serali per il Comune di Portoferraio

L’Amministrazione Comunale di Portoferraio ha attivato un nuovo servizio addizionale serale denominato “Cosmopoli by night”, articolato in due modalità, per chi vuole vivere il centro storico di Portoferraio al chiaro di luna: una navetta di collegamento con i parcheggi ed un ape-calessino diretto alla parte più interna della città antica.

Entrambi i servizi di trasporto rientrano nell’ambito delle sperimentazioni del progetto europeo Civitas Destinations, localmente noto come Elba Sharing e, pertanto, interamente gratuiti.

Il primo servizio navetta, effettuato grazie alla preziosa collaborazione di CTT Nord, sarà attivo dalle ore 20 alle 00:30, tutti i giorni compreso i festivi, a partire da Venerdì 14 Agosto. I passaggi avverranno ogni 15 minuti per collegare l’area del Molo Gallo, dove inizia la Zona a Traffico Limitato, ed i vari parcheggi urbani di Portoferraio, con un percorso circolare: dall’area pedonale si prosegue fino a Calata Italia per procedere verso il parcheggio di Via Pilade Del Buono, Viale Tesei e Via Manganaro (altezza stadio del Carburo), Viale Elba (fermata delle scuole superiori di I grado, vicino al parcheggio di Piazza Petri) e Via Carducci, altezza Piazza Virgilio.

Un similare servizio notturno per i parcheggi era già stato sperimentato lo scorso anno. Per la stagione 2020 si è cercato di renderlo più comodo, in modo da favorirne l’utilizzo: quest’anno infatti il Cosmopoli by Night prosegue oltre l’Alto Fondale, arrivando fino all’inizio della ZTL, e raggiunge in modo più capillare alcuni parcheggi. Inoltre è stata aumentata la frequenza per ridurre il tempo di attesa.

Per chi vuole addentrarsi nel centro storico, arrivando fino alla parte più alta della città, senza affaticarsi troppo, può contare su un servizio flessibile svolto con un apecalessino della Compagnia Elba Bus, attivo dalle 19:00 a mezzanotte, tutti i giorni, a partire da Sabato 15 Agosto.

Per prenotarlo si può contattare il numero 335 7117335.

Il Cosmopoli by Night, con bus e apecalessino, si unisce ai già attivi “Passaggi in apecar”, un servizio flessibile diurno che collega il centro storico e l’area urbana della città nel raggio di un chilometro realizzato con la collaborazione della Cooperativa Cisse.

Ricordiamo che i passaggi in apecar diurni sono gratuiti e si prenotano al numero 393 9883207; saranno attivi fino alla ripresa completa della linea urbana 5 del Trasporto Pubblico locale.

Il sindaco Angelo Zini, spiega: “La finalità di questi servizi è quella di sperimentare delle soluzioni di mobilità capaci di ridurre le criticità della congestione stradale e della sosta non autorizzata, per le quali confidiamo comunque nel senso civico di cittadini e visitatori. L’intenzione è al tempo stesso quella di fare un piccolo passo per aumentare il livello di accessibilità della città, affinché Portoferraio diventi sempre più accogliente per tutti.”

Un ringraziamento particolare va a CTT Nord e alla Regione Toscana che, anche in periodi così complessi, hanno dimostrato di volersi adoperare per risolvere le difficoltà del territorio.

Per informazioni: http://www.elbasharing.com



Amministrazione Comunale di Portoferraio