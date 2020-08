Coronavirus, nuova ordinanza del Comune di Capoliveri

Ordinanza N. 66 del 13/08/2020

Oggetto: Misure Urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19

Il Sindaco

PRESO ATTO dell'attuale stato della situazione epidemiologica;

CONSIDERATO che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della Sanità;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus; VISTO il Decreto-Legge n. 83 del 30 Luglio 2020 relativo alle “ Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31/01/2020 ( G.U. Serie Generale n. 190 del 30/07/2020)”; VISTA la legge n. 74 del 14 luglio 2020 ( pubblicata in G. U n. 117 del 15/07/2020) che converte in legge il Decreto-Legge n. 33/2020;

VISTO il Decreto-Legge n. 33 del 2020 relativo alle “ Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 (G.U. Serie Generale 225 del 16 Maggio 2020);

VISTO il Decreto del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con il quale è stato dichiarato, per la durata di 6 mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTO Il Decreto-Legge n. 6 del 22/02/2020 recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19”;

VISTA la circolare n. 15350/117 (2) Uff. III Protezione Civile del Ministero degli Interni;

VISTI i decreti del Presidente del consiglio dei Ministri del 23/02/2020 e del 04/03/2020 contenenti “ Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTI I Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri in data 08/03/2020, in data 10/03/2020 e il Decreto-Legge del 16/03/2020 cosiddetto “Decreto Cura Italia”; VISTO il DPCM 10/04/2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Legge 25/03/2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’interno territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 26/04/2020 recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto- Legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM del 17/05/2020 contenente “ Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili all’interno territorio nazionale” che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM del 26/04/2020 e individua le attività delle quali non è ancora consentita l’attivazione;

VISTE le Ordinanze del presidente della Regione Toscana in materia di gestione dell’emergenza da Covid-19;

VISTO l’avviso pubblico del Comune di Capoliveri in data 17/04/2020 recante “Obbligo di Utilizzo Mascherine”;

CONSIDERANDO che in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

RICHIAMATO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/200;

VISTO l’art. 117 del D. Lgs 31/1998 n. 112;

VISTO che in particolari vie, in specifico via Calamita, via P. Gori, via Roma, per l’eccessivo numero di pedoni è materialmente impossibile mantenere la distanza di sicurezza;

Nella sua qualità di rappresentante della comunità locale;

Ordina

Con decorrenza immediata e fino a nuove determinazioni, l’uso della mascherina chirurgica nelle aree in cui non è tutelato il distanziamento sociale al fine di garantire misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19;

E’ fatto obbligo alla collettività nella fascia oraria dalle ore 20,00 della sera sino alle ore 07,00 del mattino di utilizzo della mascherina chirurgica nelle vie di seguito riportate:

- via Calamita

- via Pietro Gori

- via Roma;

DISPONE

la trasmissione immediata tramite posta pec della presente ordinanza ai seguenti Enti e Amministrazioni:

- Polizia Municipale Capoliveri

- Stazione Carabinieri di Capoliveri

- Prefettura di Livorno e Ufficio Staccato dell’Elba

- Regione Toscana

- ASL Portoferraio

- Commissariato Portoferraio

- Raggruppamento carabinieri Parchi

- Compagnia carabinieri di Portoferraio

- Guardia di finanza

- Sindaci dei Comuni Elbani

- Associazioni di Volontariato sul Territorio

La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito Istituzionale e all’Albo Pretorio online del Comune;



L’inosservanza alla presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative:

- salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 300,00 € e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del C.P. o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

INCARICA

La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine della vigilanza e dell’esecuzione della presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco

Arch. Walter Montagna