Medici di famiglia: dal 1 settembre vanno in pensione Riggio, Lugheri, Francia e Donigaglia

Gianni Donigaglia dell'ambito territoriale Elba

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che lunedì 31 agosto sarà l'ultimo giorno di attività per i dottori Enza Riggio e Francesco Lugheri, dell’ambito territoriale di Livorno, per il dottor Valerio Francia, dell'ambito territoriale di Collesalvetti, e per il dottor Gianni Donigaglia, dell’ambito territoriale Elba, che dal 1 settembre cesseranno la propria attività di medici di famiglia.

Gli assistiti dei quattro medici possono scegliere il proprio nuovo medico di famiglia via internet, senza recarsi agli sportelli, azzerando le file e con la massima libertà di orario, con l'app SmartSST di Regione Toscana (scaricabile da Play Store o Apple Store), oppure utilizzando gli appositi Totem PuntoSi presenti nelle strutture sanitarie, oppure collegandosi al portale Open Toscana (https://open.toscana.it/home). In quest'ultimo caso cliccare sulla sezione “Servizi” e poi sul link “Scelta medico” e autenticarsi attraverso la Carta nazionale dei servizi, lo Spid o la Carta di identità elettronica.