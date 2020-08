Arriva anche all’Isola d’Elba il MOVIDA SI.CURA, test sierologici gratuiti nel fine settimana

Foto di Toscana Notizie

Arriva anche all’isola d’Elba il MOVIDA SI.CURA, progetto regionale di protezione per il contenimento del contagio da COVID-19 messo in campo dalla regione Toscana insieme alle ANPAS, le C.R.I. e le Misericordie ed ACAT (prevenzione abuso alcol).

Il progetto, che si svolgerà nelle principale piazze e luoghi di aggregazione giovanili, toccherà PORTOFERRAIO, in Calata Mazzini, venerdì 7 agosto e MARINA DI CAMPO, piazza del Municipio sabato 8 agosto.

Dalle ore 22.00 alle ore 02.00, personale sanitario, coadiuvato dai volontari della Croce Rossa, delle Misericordie e delle Pubbliche Assistenze, effettueranno test sierologici per il rilevamento del COVID-19 su chiunque voglia sottoporsi al test (purché sia maggiorenne).

In circa 15 minuti è possibile avere il risultato del test ed, in caso di positività, avviare il percorso regionale di sicurezza per il contenimento del COVID-19, i dati saranno trasmessi in tempo reale alla regione Toscana.