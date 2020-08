Centri impiego, Grieco: "Rafforzamento al via: prime assunzioni in esito a concorsi Regione"

Foto da Toscana Notizie

"Grazie all’impegno della Regione e alle risorse dedicate ottenute dal Ministero del Lavoro, i Centri per l’impiego della Toscana potranno garantire nei prossimi mesi l’assunzione di circa 400 persone a tempo indeterminato, grazie ai concorsi in conclusione e a quelli in fase di avvio. Inoltre, con ulteriori risorse che contiamo di avere a disposizione nel prossimo anno e che finanzieranno altri concorsi pubblici, sarà possibile completare il piano di rafforzamento e qualificazione con altre 300 persone a tempo indeterminato. In tutto, quindi, 700 nuove assunzioni entro la metà del 2021, come avevamo programmato, nonostante il Covid”.

Cristina Grieco, assessore regionale a lavoro, formazione e istruzione, commenta il piano di assunzioni stilato dall'Agenzia regionale toscana per il lavoro (Arti) e finalizzato al rafforzamento dei Centri per l'impiego attraverso i quattro concorsi per funzionario (categoria D) e assistente (categoria C): per i primi due le graduatorie definitive sono in corso di approvazione, per gli altri sono state fissate le date di svolgimento delle preselezioni ad ottobre.

“E’ stata premiata la scelta della Regione di assumere personale a tempo indeterminato nei Centri per l’impiego, senza creare ulteriore lavoro precario e andando così a rafforzare in modo stabile le strutture che dipendono dall'Agenzia regionale per l'impiego. Un rafforzamento ch