Assunzioni in Comune, al via il concorso per un vigile urbano a Piombino

Pubblicato da venerdì 10 luglio fino al 10 agosto, il bando di concorso per la selezione di un operatore di vigilanza, categoria C a tempo pieno e indeterminato da assegnare alla Polizia Municipale del Comune di Piombino. La selezione sarà eseguita per titoli ed esami: è richiesto il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale o equipollenti.

Per presentare la domanda sarà necessario compilare il modulo disponibile online e consegnarlo entro lunedì 10 agosto, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, a mezzo pec (comunepiombino@postacert.toscana.it), attraverso il portale della Regione Toscana APACI oppure con una raccomandata A/R all’indirizzo del Comune di Piombino.

La documentazione e tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente a questo link: https://trasparenza.comune.piombino.li.it/index.php?id_oggetto=22&id_doc=12889.

Per informazioni: 0565 63226.