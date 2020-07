Elba, aperture straordinarie della Casa della Salute di Rio per il cambio del medico

Foto dell'archivio

In merito a quanto riportato dalla stampa sulle presunte difficoltà per l’effettuazione del cambio di medico nel Comune di Rio si ricorda che la Casa della Salute di Rio sta offrendo un periodo di apertura pomeridiana straordinaria dalle 15 alle 18 con due operatori a disposizione da lunedì scorso 29 giugno fino a venerdì 3 luglio. Si tratta di un servizio che è stato molto apprezzato in considerazione del fatto che nei primi tre pomeriggi (lunedì, martedì e mercoledì) sono state effettuate oltre 200 operazioni di cambio medico.

Il servizio è stato attivato a supporto e in aggiunta alla possibilità prevista di effettuare il cambio medico online tramite mail a: cambiomedico@uslnordovest.toscana.it. Pur comprendendo che non tutti gli utenti, soprattutto i più anziani, abbiano facilità di utilizzo del sistema è comunque facile ipotizzare che in tale modalità possano essere supportati da singoli cittadini (parenti, amici ecc) oppure associazioni di volontariato ed altri enti a sostegno evitando loro attese e spostamenti.

Si ricorda, inoltre che è possibile effettuare la scelta del medico in autonomia anche dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

- Web collegandosi al portale Open Toscana con computer, tablet e smartphone

- App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet scaricabile su Play Store o Apple Store

- Totem PuntoSI