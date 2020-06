Portoferraio, convocazione Commissioni Affari Istituzionali e Commissione Bilancio, Demanio e Patrimonio

Convocazione della Commissione Affari Istituzionali

E' convocata la riunione della Commissione Affari Istituzionali per il giorno LUNEDI' 29 GIUGNO alle ore 10.00 per la discussione dei seguenti argomenti:

1. Regolamento I.M.U. - Imposta Municipale unica - Approvazione;

2. Approvazione convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio;

3. Biblioteca Comunale: approvazione schema di convezione per la gestione e lo sviluppo del sistema documentarlo del terntono I vomese (2020-2022)



Il Presidente della Commissione

Giuseppe Massimo Battaglini



Convocazione della Commissione Bilancio, Demanio e Patrimonio

E' convocata la riunione della Commissione Bilancio, Demanio e Patrimonio per il giorno Lunedì 29 Giugno 2020 ore 18,00 per la discussione dei seguenti argomenti:

1. Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 12.05.2020 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2020 2022 - Variazioni agli stanziamenti di competenza e riallineamento stanziamenti di cassa";

2. Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 17.06.2020 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2020 2022. Variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa";

3. Rendiconto della Gestione esercizio 2019 - Approvazione;

4. Regolamento I.M.U. - Imposta Municipale unica - Approvazione;

5. Anno d'imposta 2020. Approvazione aliquote aliquote I.M.U. (Imposta Municipale Unica);

6. Tariffe Tari 2020. Approvazione;

7. Approvazione della tabella "A 6" - Parametri da applicare ai costi comunali delle urbanizzazioni primaria e secondaria per interventi di trasformazione del suolo inedificato, ai sensi della Legge Regionale Toscana 65/2014 s.m.i.;

8. Approvazione convenzione per l'esercizio assodato delle funzioni In materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio;

9. Modifica tracciato vario via Benedetto Croce a seguito di trasferimento immobiliare da soggetto privato con assunzione d'obbligo da parte dell'amministrazione comunale;

Sarà cura dell'Ufficio Segreteria inviare la relativa documentazione.



Il Presidente della Commissione

Massimo Scelza