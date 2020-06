Portoferraio, convocato per martedì 30 Giugno il Consiglio Comunale in seduta ordinaria

Comune di Portoferraio

SI RENDE NOTO

E’ convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria che, vista l’emergenza covid-19, si terrà presso la Sala Nello Santi del complesso De Laugier del Comune di Portoferraio in data MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020 alle ore 15,30 e, in caso di seduta deserta, in seconda convocazione in data MERCOLEDI’ 01 LUGLIO 2020 alle ore 15,30 con lo stesso ordine dei lavori, per la trattazione del sotto riportato Ordine del giorno. Stante l’emergenza sopra richiamata la seduta si terrà a porte chiuse.

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio;

3. Approvazione verbali delle sedute precedenti;

4. Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 12.05.2020 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2020 2022 – Variazioni agli stanziamenti di competenza e riallineamento stanziamenti di cassa”;

5. Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 17.06.2020 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 2020 2022. Variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa”;

6. Comunicazione di prelevamento dal fondo di riserva (Art. 19 del 7. Regolamento di Contabilità – Delibera G.C. n.97 del 22.06.2020);

7. Rendiconto della Gestione esercizio 2019 – Approvazione;

8. Regolamento I.M.U. – Imposta Municipale unica – Approvazione;

9. Anno d’imposta 2020. Approvazione aliquote aliquote I.M.U. (Imposta Municipale Unica);

10. Tariffe Tari 2020. Approvazione;

11. Approvazione convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i comuni di Portoferraio, Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio;

12. Biblioteca Comunale: approvazione schema di convezione per la gestione e lo sviluppo del sistema documentario del territorio livornese (2020-2022);

13. Approvazione della tabella "A 6" - Parametri da applicare ai costi comunali delle urbanizzazioni primaria e secondaria per interventi di trasformazione del suolo inedificato, ai sensi della Legge Regionale Toscana 65/2014 s.m.i.;

14. Nomina dei Membri della Commissione comunale per il paesaggio ai sensi dell’ art. 153 della LRT n. 65/2014 e art. 146, 153 e 156 del D.LGS. n. 42/2004;

15. Accordo di pianificazione per la realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità turistica e della filiera nautica. Atto di governo del territorio in attuazione e variante degli articoli 51 e 59 del R.U.-Variante al R.U. e Piano Regolatore Portuale – Ottemperanza a Sentenze TAR Toscana 8/2017, 1170/2018 e 549/2019, presa d’atto proposta di approvazione, approvazione controdeduzioni e trasmissione alla conferenza di cui all’art. 23 PIT-PPR;

16. Modifica tracciato vario via Benedetto Croce a seguito di trasferimento immobiliare da soggetto privato con assunzione d’obbligo da parte dell’amministrazione comunale;

17. Mozione presentata dal gruppo Consiliare Meloni Sindaco relativa alla Sanità post – Covid-19;

18. Interrogazione presentata dal gruppo Consiliare Meloni Sindaco relativa all’ accesso al mare dei soggetti disabili.

Portoferraio, 24.06.2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE F.to Scotto Delia