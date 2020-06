Portoferraio, aperte le PRE - ISCRIZIONI per i campi solari

Foto dell'archivio

Il Comune di Portoferraio informa che sono aperte le PRE - ISCRIZIONI per i campi solari per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, che hanno frequentato l’asilo nido nell’anno 2019- 2020.

Le attività si svolgeranno nel periodo 1 Luglio - 28 Agosto.

Sarà possibile compilare la domanda fino a MERCOLEDI’ 24 GIUGNO al seguente LINK.

https://forms.gle/GHp3nNZh6NvLWb6s9



Gli uffici comunali raccoglieranno direttamente le risposte inviate dalle famiglie.

Si ricorda che tale procedura è necessaria per la definizione della graduatoria di accesso al servizio, secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida allegate al DPCM 11 Giugno 2020 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n° 66 del 12 Giugno 2020.



Informiamo inoltre le famiglie di bambini con età 3/11 anni, che hanno provveduto alla pre-iscrizione per i campi solari, che è stata redatta la graduatoria e dalla prossima settimana saranno contattate per definire l’iscrizione.



L’amministrazione Comunale di Portoferraio