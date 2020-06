Il Festival "Elba, isola musicale d'Europa" annuncia la sua 24a edizione

Foto di Festival "Elba, isola musicale d'Europa"

Il Festival Isola Musicale d'Europa riparte con forza ancora maggiore e con grande fiducia nell'importanza della musica e della cultura, a maggior ragione in un momento di estrema incertezza e di straordinaria difficoltà che mette a dura prova il tessuto sociale ed economico.

La storica manifestazione, giunta alla sua 24a edizione, dimostra la propria vitalità progettando già da ora, tra i primi in Italia, una rassegna di concerti che vedrà protagonisti, dal 2 all'8 settembre, celebri artisti del panorama sia nazionale che internazionale, come i pianisti Andrea Lucchesini e Filippo Gorini, i violoncellisti Mario Brunello e Raphael Bell, i violinisti Giuliano Carmignola e Boris Garlitsky, il violista Sào Soulez Larivière e il trombettista Enrico Rava.

Con il supporto prezioso del Comune di Portoferraio, da sempre a fianco del Festival, e con la collaborazione di altri Comuni dell'Isola, la manifestazione sarà articolata in sei concerti, di cui tre si terranno a Portoferraio, uno a Rio dell'Elba, uno a Marciana Marina e uno a Marciana Alta.

Tutti gli eventi saranno all'aperto, nel più completo rispetto delle regole di distanziamento e di sicurezza, e saranno trasmessi in live streaming sulla pagina Facebook e sul sito web del Festival.

Il Festival, un appuntamento musicale di assoluto rilievo nel panorama dei festival internazionali di musica classica e jazz, è stato fondato nel 1997 e si è affermato per la sua caratteristica unica – quella di offrire serate musicali di alto livello ai cittadini elbani e a quanti decidano di trascorre le proprie vacanze a contatto con lo straordinario universo naturale e il mare cristallino dell’isola toscana – e per la presenza costante di un gruppo di importanti musicisti ed ensemble, che fin dall’inizio costituiscono la spina dorsale della manifestazione e che anche in questa edizione hanno entusiasmato il pubblico.