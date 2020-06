Gianni Dorigo vincitore del concorso “Il Mio Faro”

Opera di Antonello Marchese

In occasione della giornata della Festa della Repubblica l’associazione Il Mondo dei Fari, sodalizio che promuove e valorizza la cultura e la storia dei segnalamenti marittimi italiani presieduto dal comandante Stefano Gilli del Monte, ha pubblicato i risultati del concorso di arti figurative “Il Mio Faro, colori ed emozioni” nominando il lavoro di Gianni Dorigo e citando l’opera di altri due artisti, Angelo Canu e Antonello Marchese.

Il premio artistico era stato promosso proprio nel pieno della recente quarantena per animare soci e simpatizzanti in quel periodo di chiusura, quando non era proprio possibile, alla gran parte della popolazione italiana costretta nelle proprie abitazioni, sentire il vento di mare e il sapore di salmastro, caratteristiche tipiche dei luoghi dove insistono le torri luminose dei fari.

L’opera scelta come vincitrice sarà pubblicata come immagine simbolo dell’Associazione sulla nuova tessera dei soci per l’anno 2021.

Tra i numerosi lavori realizzati con molte tecniche diverse e inviati da tutt’Italia è stata appunto selezionata quale vincitrice l’opera dell’artista Gianni Dorigo “per l’originale uso del colore e lo stupefacente modo di evocare l’idea che i fari possano “abitare” dentro ciascuna delle nostre case, e così ispirarci, per nuovi scenari futuri”.

Oltre al lavoro del vincitore è stata riconosciuta con una menzione speciale, per l’uso del colore, del disegno e per la conoscenza del proprio territorio, confermata su tela anche l’opera dell’artista sardo Angelo Canu, abile acquarellista che dedica ai fari una buona parte della sua produzione e il lavoro del nostro concittadino Antonello Marchese, studioso, fotografo e ritrattista delle strutture di segnalamento marittimo.