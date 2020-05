Portoferraio, concessione gratuita del suolo pubblico nell’emergenza Covid-19

Comune di Portoferraio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 83 DEL 27/05/2020

OGGETTO: “CONCESSIONE GRATUITA SUOLO PUBBLICO NEL PERIODO EMERGENZA COVID.“

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO in particolare l’art 181 del citato decreto 34/2020 “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” che prevede, per il periodo dell’emergenza 1 maggio 2020 – 31 ottobre 2020, la gratuità delle occupazioni di suolo pubblico per le imprese di pubblico esercizio;

VISTA la nota di indirizzo dell’ Anci, prot. 41/ VSG/ sd, dalla quale si desume che tale beneficio debba essere esteso anche alle imprese di gastronomia, quali pasticcerie, gelaterie e similari;

PRESO ATTO della natura emergenziale del provvedimento e della necessità di predisporre un regime autorizzativo semplificato, atto a consentire, in tempi rapidi, la possibilità di effettuare l’occupazione di suolo pubblico per la propria attività, con efficacia immediata, alla presentazione della domanda con planimetria, come da schema allegato ( allegato 2), fatta salva la possibilità di intervento da parte dell’Ente, per ridurre o annullare, l’occupazione qualora non risponda ai requisiti richiesti o autocertificati;

RITENUTO equo e necessario adottare un provvedimento che, in un momento di grave difficoltà, risulti di sostegno anche per le imprese non rientranti nella disciplina di cui al citato art. 181 d.l.34/2020, consentendo la posticipazione al 31 ottobre del pagamento della TOSAP, per le imprese non del settore alimentare;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, I° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. ;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

DELIBERA

Per quanto in narrativa esposto e qui richiamato,

1) Di prendere atto di quanto disposto dall’art. 181 del D.L. n. 34/2020 in merito all’ esonero dal pagamento della TOSAP per il periodo 1 maggio – 31 ottobre per i titolari di attività di pubblico esercizio e similari;

2) Di posticipare al 31 ottobre il pagamento della Tosap per tutte le attività non ricomprese tra quelle indicate al punto 1;

3) L’approvazione dello schema di domanda allegato da inoltrare per pec all’indirizzo comune.portoferraio@postacert.toscana.it;

4) Di dare mandato ai Responsabili dei servizi interessati di provvedere all’adozione degli atti di competenza;

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario ICA S.r.l. affinché lo stesso provveda ad effettuare i conguagli e ad individuare eventuali contribuenti che, avendo già effettuato pagamenti superiori all’importo dovuto a seguito della riduzione relativa al periodo 1 maggio 2020 – 31 ottobre 2020 risultino a credito.

DISPONE ALTRESI’

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 in considerazione dell’urgenza di provvedere in merito.

Portoferraio, 27/05/2020

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Angelo Zini

Il Segretario Generale Rossano Mancusi