Marciana, ordinanza spiagge libere per la Fase 2

Comune di Marciana

OGGETTO: PRESCRIZIONI PER LE SPIAGGE LIBERE PER LA FASE 2 EMERGENZA COVID -19.

IL SINDACO

ORDINA

A decorrere dal giorno 27 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative e delle prescrizioni contenute nel DPCM del 17/05/2020 e nelle linee guida della conferenza regioni e province autonome sono consentite le attività balneari nelle spiagge libere con le seguenti prescrizioni:

1) si ribadisce l’importanza della responsabilità individuale da parte degli fruitori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione;

2) I fruitori devono distanziarsi di almeno un metro gli uni dagli altri con l’eccezione delle persone conviventi;

3) E’ fatto divieto di ogni attività ludico-ricreativa di gruppo che possa dare luogo ad assembramenti;

4) Deve essere assicurato un distanziamento fra gli ombrelloni o in altri sistemi di ombreggio, tale da garantire una superficie di almeno 10m2 per ogni ombrellone. Le attrezzature da spiaggia, quando non posizionate nel posto ombrellone, devono essere distanti fra loro almeno 1 metro;

5) Gli sport individuali che si svolgono normalmente in spiaggia (ad esempio i racchettoni) o in acqua (nuoto, surf) possono svolgersi purché nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle disposizioni contenute nell’ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto per le attività a mare;

6) E’ fatto divieto lasciare ombrelloni o altre attrezzature da spiaggia incustodite, in modo prolungato e ingiustificato, per allontanamento dei proprietari.

INCARICA

La Polizia Municipale e le altre Forze dell’ordine della Vigilanza dell’esecuzione della presente Ordinanza;

AVVERTE

Che la non osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione Covid-19 comporterà la sanzione amministrativa da € 400,00 a € 3.000, come da disposizioni nazionali;

Che la violazione del punto 6) sarà punita ai sensi del Regolamento comunale per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative n. 51/18;

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO

Dott. Simone Barbi