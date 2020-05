La paura degli ‘idioti del Pirlo’ e l’Elba

Il "Pirlo" bresciano



Per chi non fosse avvezzo allo ‘slang’ lombardo o meglio bresciano, il Pirlo è un aperitivo molto diffuso specie nella Brescia dal dopo-guerra ad oggi e del quale leggiamo: il nome Pirlo potrebbe derivare dal particolare movimento circolare che il liquore fa dopo la sua caduta nel vino. Nel dialetto bresciano infatti si usa dire ‘ho fatto un pirlo’ a testimonianza di una caduta non traumatica per terra. Il liquore versato, cadendo nel bicchiere, ricorda un pirlo (una caduta) andando verso il basso e tornando poi verso l'alto. Brescia, specie nella più famosa Franciacorta, è rinomata in tutto il mondo per lo spumante creato decenni orsono da Franco Ziliani per il Conte Berlucchi, il resto è storia contemporanea di un fiorente e affermato settore vitivinicolo che è un vanto per il Made in Italy in tutto il Pianeta.

Spiace, quindi, aver associato Brescia all’idiozia in un appello di gratitudine che ho fatto ieri al Sindaco della Città della Leonessa che ha chiuso la piazza principale dedicata ad Arnaldo da Brescia, centro della ‘movida’, per le scene incommentabili che si sono viste ieri l’altro sera. Chi scrive è cresciuto prima a Rovato, Capitale della Franciacorta, poi ha vissuto in Città e conosce la serietà e la correttezza del popolo in questione per cui la reazione scomposta, che ha portato il Sindaco Del Bono a chiudere drasticamente quel centro di ritrovo, va di certo imputata solo allo sfogo, assai comprensibile, di una cittadinanza stremata da una tragedia epidemica senza precedenti. Giusta quindi la pronta decisone del Primo Cittadino, almeno in rapporto alle vittime che si sono avute a centinaia. Il timore è che l’onda lunga di quella idiozia arrivi qui da noi con l’apertura del prossimo 3 giugno, poichè un ‘tana liberi tutti’, di cui abbiamo già scritto, porterà potenzialmente un esercito di potenziali infetti asintomatici sul nostro Scoglio.

Nel marasma generale cui stiamo assistendo, tra Decreti Liquidità che non danno alcunchè e altri Rilancio che, decifrati dal Sanscrito in cui sembrano scritti e di cui abbiamo già detto, poco sembrano rilanciare nei fatti e tra disposizioni governative sulla sicurezza che latitano, in quanto a concretezza, sembra che qualcosa si stia muovendo nel leggere i protocolli che i tecnici che abbiamo consultato e altri che ci seguono per la Sicurezza in Azienda da almeno trent’anni hanno approntato per tutelarci dall’invasione incombente. Se è vero, tuttavia, che la comunicazione mass-mediologica nazionale ha stabilito la nuova rotta da seguire, ossia quella dell’ottimismo e della fiducia ad oltranza e che pure molti scienziati, prima fustigatori della prima ora come il preparato e serio prof. Galli di Milano, ora ci appaiono addolciti, non vorremmo per un certo narcisismo da presenzialismo catodico, che l’eccessiva severità avrebbe bandito dal nuovo corso ‘all positive’ imperante, resta il fatto che la matassa toccherà a noi sbrogliarla. Già adesso vediamo baldanzosi turisti intra-regionali che si aggirano per i locali elbani sprovvisti di mascherina e tutti potenziali untori. Infine, mentre sui nostri mass-media locali si dibatte su ‘isole del tesoro’ da aprire magicamente per un nuovo fantasmagorico turismo post-covid e c’è chi vi si oppone per competenza e serietà, oltre che per coerenza con la propria storia professionale e culturale e sempre sugli stessi giornali on line e cartacei si sprecano applausi sulla fiducia per progetti tecno-futuribili tutti da verificare, il povero imprenditore del bar, del ristorante e financo dell’hotel è lasciato da solo. Da solo ad affrontare la lista infinita delle disposizioni di sicurezza da ottemperare e la cartellonistica da affiggere, rimanendo col dubbio che forse sarà tutto inutile sia perché insufficiente sia perché forse all’opposto superfluo, a sentire ogni giorno in televisione i Nuovi Teorici del virus che si attenua e che sta diventando ‘buono’. Forse la verità sta nel mezzo. Vedremo.

Lo stesso premier Conte ha dichiarato: (…) Gli italiani hanno dimostrato grande senso di responsabilità e questo genera fiducia, oltre a spingere il governo a fare sempre di più e meglio. Chiedo adesso ai cittadini di non abbassare la guardia: non è il tempo degli assembramenti, dei party. Bisogna sempre continuare a rispettare distanze, regole e precauzioni per non vanificare gli sforzi fatti. L'Italia può contare su tanti punti di forza: il valore supremo che la nostra società accorda da sempre alla tutela della salute, la capacità di reinventarsi e ripartire nonostante le difficoltà. In aggiunta, il piano nazionale predisposto dal ministro Speranza con il Comitato tecnico-scientifico ci garantisce un costante monitoraggio e la possibilità di interventi selettivi in caso di risalita della curva epidemiologica (…). Condiviamo il suo appello augurandoci che il ‘rischio calcolato’, di cui abbiamo già detto, sia calcolato bene. Di certo potremo avere, in seguito ad una maggiore responsabilità dei visitatori più intelligenti e per le precauzioni che si prendono, anche se con difficoltà e diffidenza, un minor impatto sulla nostra bella isola del possibile e mai smentito ingresso degli asintomatici infetti, ma resta certo il fatto che sarà compito di noi gestori arginare questa minaccia. Lo dovremo fare col sorriso e con la gentilezza, ma con la fermezza che si addice a chi è stato solo baciato dalla fortuna, fino ad ora. Dovremo sempre avere la consapevolezza che, senza essere ‘cassandre’ dell’ultima ora, la situazione sanitaria elbana, malgrado le rassicurazioni avute personalmente dal presidente Rossi, è quella che è. Dallo Stato Centrale piovono raccomandazioni e appelli alla prudenza, ma se un popolo serio e diligente come quello bresciano ha potuto lasciarsi andare allo spettacolo incosciente ed indecoroso dell’altra sera, che ne sarà di noi se la baldanza locale che già si vede in giro si unisse a quella idiozia?

Abbiamo già riportato le parole, che qui sembrano essere più che mai calzanti, di un grande Poeta che scrisse, proprio in occasione del rilancio della Franciacorta allora ancora da promuovere: …e dobbiamo girare, guardare, avere cura delle Nostre Cose. Perché chi ne avrà cura, se non ne avremo cura noi? E chi si prenderà cura di noi, se saremo incuranti delle stesse Nostre Cose?....

Jacopo Bononi

