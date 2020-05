La scomparsa di Giorgio Kutufà, il cordoglio del presidente Enrico Rossi

Giorgio Kutufà

“Kutufà era una persona perbene, un politico appassionato e lungimirante. Per me è stato un amico leale e affettuoso e mi mancherà molto. Sono vicino ai suoi cari, a cui esprimo il cordoglio mio e della giunta regionale”. Così il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, appresa la notizia della scomparsa di Giorgio Kutufà, ex presidente della Provincia di Livorno ed esponente del Pd labronico.

“Giorgio era molto legato alla sua città - ricorda Rossi - ma seppe mettere le sue qualità umane e di amministratore al servizio di tutta la comunità toscana, svolgendo con competenza e impegno il ruolo di consigliere regionale per dieci anni”.