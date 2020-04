Covid-19, il primo documento redatto dai ristoratori elbani

Foto dell'archivio

L'emergenza Covid19 ha da subito mobilitato le Associazioni di Categoria elbane che - sotto il coordinamento della GAT Gestione Associata del Turismo - hanno aperto da oltre un mese un Tavolo permanente con le Amministrazioni Comunali e con tutti gli Enti ed Istituzioni di riferimento, in un confronto serrato e continuo.

L'obiettivo è quello di siglare un Protocollo d'Intesa tra tutti i soggetti organizzati e rappresentativi dell'economia elbana, al fine di elaborare delle misure che possano supportare le nostre imprese nella Fase 2 e fino a quando non si saranno ripristinate situazioni di normalità.

In particolare, il settore turistico che è quello nettamente caratterizzante la nostra isola, si trova a dover affrontare difficoltà enormi e contingenti, con la stagione che negli anni passati era già ormai avviata da un po'.

Sono stati allestiti dei tavoli tematici, partecipati dai soci designati da ciascuna associazione di categoria, che hanno affrontato il nuovo scenario che ogni settore si troverà a dover gestire.

Dal tavolo dei Ristoratori - allestito insieme da Confcommercio Elba e Confesercenti - è uscito il documento che inviamo in allegato.

A breve usciranno anche i documenti degli altri settori operativi nell'ambito turistico: stabilimenti balneari, pubblici esercizi, ecc.

Tutti i Report costituiranno parte integrante del "Progetto Isola d'Elba - Emergenza Covid19" che le rappresentanze territoriali intendono redigere e sottoporre nelle sedi opportune, affinché venga avviato un Piano sperimentale e pilota di operatività per la stagione turistica 2020. Le caratteristiche insulari e il basso numero di contagi registrati all'Elba, consentirebbero infatti un maggiore controllo a monte sui turisti in arrivo ed il mantenimento dello stato di salute sul territorio, in osservanza di tutte le norme igienico sanitarie che verranno poste in essere dalle attività produttive, di concerto con l'ASL.



REPORT DEI RISTORATORI DI CONFCOMMERCIO ELBA E CONFESERCENTI



Tavolo di Lavoro



Dagli incontri virtuali, ai quali hanno preso parte diversi professionisti del settore, titolari o gestori di svariate realtà ristorative elbane, sono emerse forti preoccupazioni di ripresa aziendale conseguenti alla situazione economica attuale, fortemente compromessa da un aggravio dell’indebitamento che difficilmente può trovare risoluzione nell’ inevitabile prospettiva di diminuzione di afflusso turistico e nella certa considerazione dell’aumento dei costi necessari al rispetto delle normative.

Si ritiene pertanto che le aperture debbano inevitabilmente essere accompagnate da interventi pubblici finalizzati al sostegno aziendale.



Nel richiedere interventi agli enti preposti ci si rimette alle richieste già formulate dalle Associazioni di Categoria, aggiungendo alcune specificità proprie delle attività stagionali



- Sgravio contributivo, detassazione e decontribuzione degli straordinari e dei premi stagionali

- Maggiore flessibilità nelle modalità di assunzione dei collaboratori dal momento che non vi è certezza dei numeri d’esercizio (voucher)

- Deroga, in stagione al giorno di riposo e ampliamento degli straordinari

- Valutazione periodica del rischio epidemico con norme che siano modulate in considerazione dell’aggressività e dei sistemi di cura del momento.

- Interventi a sostegno dei canoni di locazione



Si ritiene di primaria importanza che le Amministrazioni Comunali Elbane debbano sottoscrivere un accordo con le associazioni di riferimento dando certezza d'intervento finalizzate a rendere possibile un’apertura che per lo meno in ipotesi sia economicamente sostenibile. Nel particolare ci aspettiamo risposte su:



- Sospensione delle imposte e dei tributi comunali per l’anno 2020

- Adeguata riduzione degli stessi per gli anni futuri

- Gli accertamenti in corso per gli anni pregressi dovranno essere rateizzati a partire dal 2021 con eliminazione di ogni onere accessorio quali mora ed interessi

- Eliminazione della burocrazia e velocizzazione di ogni procedura finalizzata alla fruizione di spazi esterni pubblici o privati da utilizzare sia per un maggior distanziamento che per offrire soluzioni esclusive quali cene sotto le stelle e/o in spiaggia

- Si richiede un intervento delle compagnie di navigazione che con il contributo della Regione Toscana rendano possibili tariffe agevolate sugli imbarchi dal 15 settembre in poi. Questa iniziativa potrebbe essere una componente di un progetto promozionale di allungamento della stagione sostenuto dal GAT con coinvolgimento nell’applicazione di sconti da parte della categoria dei ristoranti e non solo.



Si ritiene inoltre che per l'ottimizzazione comportamentale ogni rapporto con qualsiasi organo preposto ai controlli debba essere di tipo consulenziale/prescrittivo, prima che sanzionatorio.



Ricevute rassicurazioni sulla futura sostenibilità aziendale gli imprenditori eserciteranno ogni azione sia in garanzia della clientela che in organizzazione di un rapporto basato sulla qualità che sappia esprimere sicurezza.



Nel particolare si cercherà di dare concretezza alle seguenti azioni:



- Il personale sarà scelto il più possibile in loco ma qualora provenga da regioni diverse con necessità di alloggio sarà messo in camere prevalentemente singole o massimo 2 dotando loro di appositi mezzi di sanificazione da usare per la gestione degli spazi comuni. Saranno anche formati per l’applicazione delle regole sulla convivenza, sulla sanificazione e sulla sintomatologia da prendere in considerazione prima di raggiungere il posto di lavoro dichiarandone l’assenza in autocertificazione. La tempistica dell’inserimento nel posto di lavoro verrà valutata in funzione della regione di provenienza e di eventuali test o altre analisi sanitarie fatte.

- Il prodotto dell’offerta turistica verrà costruito elevando il più possibile il concetto di QUALITA’ puntando su ogni elemento di valore che la caratteristica del territorio insulare possa offrire, partendo dai suoi prodotti. A tal fine saranno sviluppati studi sulla possibile presenza di prodotti di valore unico dell’agricoltura e della pesca, favorendone azioni d’incentivo alla produzione con sinergia di consumo. Potranno essere riscoperti valori di mercato legati alla produzione di prodotti di trasformazione propri della tradizione Elbana che potranno essere riconosciuti da marchio di qualità e rappresentare complemento di lavoro in bassa stagione e mercato in stagione.

- Ogni elemento di potenziale trasmissibilità sarà trattato con le dovute precauzioni rafforzando la tranquillità del cliente cercando di non annullare tutte quelle azioni che stavano alla base di un rapporto basato su azioni concrete di comunicazione emozionali. In particolare il menù sarà proposto prevalentemente con mezzi di comunicazione virtuale accessibili con Smart-Phone utilizzando QRcode con collegamenti Wifi automatici di prossimità od invio al momento della prenotazione tramite WS. Abolendo il sistema tradizionale sfogliabile, con passaggio “da cliente a cliente” tutt’al più sostituibile con lavagne o pannelli

- Saranno mantenuti distanziamenti di sicurezza inserendo una prassi che regoli l’afflusso della clientela ad orari ripartiti in più turni. La ricerca e l’utilizzo serale di spazi complementari esclusivi quali spiagge o aree pubbliche all’aperto, dovrà essere obiettivo non solo di valorizzazione dell’offerta turistica, ma anche di riconoscimento che “all’aperto” si possono dare maggiori garanzie.

- Sarà gestito un rapporto di qualità anche nell’asporto, riconosciuto come mezzo valido per aiutare “commercialmente” le attività ma anche e soprattutto per non perdere un rapporto di contatto con la propria clientela.

- Saranno comunicati ai clienti metodi e mezzi adeguati per procedere ad una auto sanificazione all’ingresso e di tutto quanto possa essere oggetto di contatto, tipo maniglie, rubinetti, bagni

- Le condizioni di salute dei clienti saranno valutate in autocertificazione o con misuratore di temperatura

- Il rapporto con i fornitori sarà regolato dalle disposizioni di legge

- Saranno assicurati idonei processi di sanificazione di tutto quanto necessario al consumo del pasto.