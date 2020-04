Il cordoglio di Italia Nostra Arcipelago Toscano per la scomparsa di Nicola Caracciolo

Foto di Italia Nostra Arcipelago Toscano

È mancato Nicola Caracciolo, aveva 86 anni. Abbiamo perduto l'amato e stimatissimo Presidente onorario di Italia Nostra nazionale, nonché Presidente per tanti anni di Italia Nostra Toscana.

Ci mancherà molto la sua onestà intellettuale, la sua signorilità e capacità di capire quali fossero le battaglie fondamentali da sostenere con coraggio, la sua capacità nella comunicazione. Non lo dimenticheremo, continueremo a portare avanti le sue sacrosante battaglie in difesa dell'ambiente, col suo impegno costante in difesa dei beni culturali e del Paesaggio toscano emblema del bel Paese.

Per l’Arcipelago Toscano e la nostra Sezione, lo ricordiamo nel 2009 anche all’isola del Giglio, quando inaugurò la nostra nuova Sede presentando il restauro, da noi curato, di tre quadri e un prezioso Cristo eburneo, poi esposto a Palazzo Pitti.

Nella foto la sua presenza nelle nostre isole nel 2009, anno di apertura della nostra sede anche all’isola del Giglio.

Italia Nostra Toscana e Sezione Arcipelago Toscano