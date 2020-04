Un ringraziamento del volontariato culturale a Gian Paolo Soria

Foto di “Forum Arcipelago Cultura”

Le associazioni riunite nel “Forum Arcipelago Cultura” esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Gian Paolo Soria, già direttore del GAL Etruria.

Riproponiamo una sua apparizione in questo nostro breve video per ricordare, con stima e affetto, la sua risposta coraggiosa ad una giornata di lavori dedicata alla cultura e al fare rete all’isola d’Elba e nelle altre isole toscane il 9 aprile 2018.

La sua presenza, unitamente a quella della collega Cristina Galli, fu propositiva e concreta. Non si sgomentò né ci pose domande fuori luogo sulle ragioni di una iniziativa dell’associazionismo e del volontariato culturale, centrata sulle premesse di un nuovo Sistema Museale che doveva (dovrebbe) coinvolgere tutto l’Arcipelago Toscano, su progetti di reti mediterranee, di enogastronomia, archeologia, nuova imprenditoria, di Regione Toscana e molto altro.

Giampaolo si unì ai numerosi i partecipanti tra cui delegati delle associazioni, operatori culturali e relatori ospiti, presentando in dettaglio informazioni preziose per finanziamenti e idee. Proprio per questo nel video abbiamo estrapolato una sua frase, potente come un proiettile: l’investimento sul territorio del GAL Etruria era stato di 20 milioni di euro, e lui e il suo ufficio ce la stavano mettendo tutta per spiegare, attirare, convincere gli amministratori elbani a investire anche e soprattutto sulla Cultura.

Lo trovate qui al minuto 1,18 e di nuovo al 1,35’.

VIDEO del primo Forum (nella pagina in basso a dx)

https://arcipelagocultura.wordpress.com/2018/12/16/9-aprile-2018-il-primo-forum-di-arcipelago-cultura/