Portoferraio, assegnazione di contributi economici a sostegno del pagamento del canone di locazione

L’Amministrazione Comunale di Portoferraio

RENDE NOTO

Che a seguito di fondi stanziati dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta Regionale n. 442 del 31 Marzo 2020, ha pubblicato un bando, di cui alla Determina del Dirigente Area 1 n.83 del 16/04/2020, per poter richiedere un sostegno al pagamento del canone di locazione specificamente rivolto ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza COVID 1, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

E’ necessario essere in possesso di modello ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.684,36 per l’anno 2019; qualora il richiedente non avesse presentato la DSU nell’anno 2019 potrà farlo nell’anno 2020, con le modalità previste dalle disposizioni governative vigenti, indicando nella domanda il numero di protocollo della pratica presentata e autocertificando che il proprio valore ISE non è superiore a Euro 28.684,36.

Il contributo corrispondente a 3 mensilità successive a partire da aprile 2020 , sarà calcolato sulla base del 50% (cinquanta per cento) del canone di locazione, in misura non superiore a 250€/mese e corrisposto mensilmente al permanere delle condizioni di accesso al contributo stesso.

Il modello di domanda è scaricabile dal sito del Comune di Portoferraio www.comune.portoferraio.li.it. o può essere ritirato presso l’entrata dell’Ufficio Politiche Sociali al piano terra della sede comunale a partire da Lunedi 20 Aprile p.v.

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento e della firma del richiedente, potrà essere presentata nei seguenti modi:

- inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune…….@........it;

- inviata tramite mail semplice, su indirizzo dedicato a protocollo@comune.portoferraio.li.it e risposta automatica che vale come ricevuta;

- spedita mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell’Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Portoferraio, Via Garibaldi con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda per l’assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione conseguente all’emergenza Covid-19”.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali al n. 0565/937218 o all’indirizzo e mail r.chiari@comune.portoferraio.li.it

Il termine ultimo per poter presentare la domanda, nelle modalità di cui all’avviso, è il 10 Maggio p.v.