Marciana Marina, il ringraziamento per le numerose donazioni ricevute da parte di cittadini, aziende e associazioni

A Marciana Marina non si ferma la catena solidale e il recupero di gesti e piccoli interventi di chi, con la propria generosità, ci consente di riscoprire quanto sia bello donare ed essere vicini alle persone.

Oltre ai buoni spesa messi a disposizione dal governo per le famiglie in difficoltà, c’è la solidarietà dei piccoli imprenditori e dei cittadini di Marciana Marina.

È il caso del Panificio da Ida che da qualche giorno ha deciso di lasciare fuori dalla porta buste di pane invenduto della giornata, per chi, in questo periodo di emergenza, non sta lavorando e ha difficoltà a comprare il pane da portare a casa.

Lodevole anche l’iniziativa della “spesa sospesa” lanciata al Conad di Marciana Marina a favore dei più bisognosi. Le modalità per partecipare sono molto semplici: chiunque lo desidera può acquistare generi alimentari e lasciarli nello specifico carrello messo a disposizione per la raccolta di cibo.

Queste iniziative si aggiungono ad altri progetti messi in campo dal Comune e dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, e alle preziose donazioni di mascherine da parte di aziende, associazioni e cittadini.

Per quanto riguarda i dispositivi, è stata ultimata da parte della Pubblica Assistenza la consegna delle mascherine fornite dalla Regione Toscana. Nel frattempo ne saranno messe a disposizione dei cittadini un ulteriore quantitativo, grazie alla donazione della ditta Elba di Gusto e del Comitato Onlus Michele Cavaliere per la difesa dei leucemici.

Contributi veramente significativi visto che le mascherine recapitate dai titolari dell’azienda Elba di Gusto sono 1000 e 2000 sono quelle donate dal comitato Michele Cavaliere che da oltre 20 anni è impegnato in progetti di volontariato e in particolare a favore dei malati di leucemia e delle loro famiglie.

“Il mio grazie va a chi con la propria generosità partecipa alle molte iniziative di solidarietà” - afferma Gabriella Allori, Sindaco di Marciana Marina - “con aiuti concreti e importantissimi che ancora una volta dimostrano quanto sia grande il cuore dei marinesi”.

“Desidero inoltre ringraziare ancora una volta” - prosegue il sindaco - “chi decide di impegnarsi in prima persona nella battaglia contro questo tremendo virus: in primis i volontari della Pubblica Assistenza di Marciana Marina, della Protezione Civile e dell’Associazione La Racchetta, la Polizia Locale, i Carabinieri e chiunque stia facendo qualcosa per il paese”.

L’Amministrazione Comunale di Marciana Marina ricorda che, essendo terminata la distribuzione porta a porta, la consegna delle ulteriori mascherine proseguirà in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Marciana Marina su richiesta, telefonando direttamente al numero 349 611 54 67.

