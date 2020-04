Capoliveri, modalità di consegna delle mascherine

Foto dell'archivio

L’Amministrazione comunale di Capoliveri informa la cittadinanza dell’avvenuto acquisto di circa 4000 mascherine da parte di questo comune da consegnarsi una a testa per ciascun componente del nucleo familiare.

Si informa, altresì, che le mascherine che verranno consegnate non sono mascherine monouso, ma hanno uno schermo protettivo formato da tessuto a tre strati con trattamento esterno antigoccia (idrorepellente) e con membrana interna che ferma l’entrata di acqua e aria (Impermeabile Air TIGHT), isolando bocca e naso da contaminazioni aeree dell’ambiente esterno. Tali mascherine sono lavabili per cinque volte a 40° con sapone e disinfettante.

Si comunica, inoltre, che insieme alla consegna delle mascherine acquistate dall’ente, saranno consegnate ai cittadini residenti del comune di Capoliveri anche le mascherine di tipo monouso fornite dalla Regione Toscana nel numero di tre a persona.

La distribuzione - che si ricorda interesserà solo i cittadini residenti nel comune di Capoliveri - sarà eseguita dai volontari della Protezione Civile Novac con il supporto del team della Capoliveri Bike Park ASD e da Protezione Civile Mare e Monti Lacona.

I cittadini, per il ritiro della mascherine, dovranno seguire la seguente procedura: un solo componente per nucleo familiare con proprio mezzo dovrà raggiungere il punto stabilito per la consegna delle mascherine nei giorni e nelle modalità di seguito indicate.

CAPOLIVERI:

I cittadini con cognome dalla A alla K presso piazzale Boa in viale Australia nei giorni

- Venerdì 10 aprile dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 14,00 alle 18,00

- Sabato 11 aprile dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 14,00 alle 18,00

I cittadini con cognome dalla L alla Z presso Bivio Trappola –Decò con entrata da Via dei Caduti nei giorni

- Venerdì 10 aprile dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 14,00 alle 18,00

- Sabato 11 aprile dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 14,00 alle 18,00

LACONA:

Per la zona di Lacona la consegna sarà effettuata presso Via del Moletto di fronte alla Farmacia con le seguenti modalità

Per i cittadini con cognome dalla A alla K - Venerdì 10 aprile dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 14,00 alle 18,00

Per i cittadini con cognome dalla L alla Z - Sabato 11 aprile dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 14,00 alle 18,00

Per tutti coloro che fossero impossibilitati a recarsi presso i punti di consegna nelle modalità indicate, sarà possibile contattare i seguenti numeri Area Capoliveri 328.6240525; Area Lacona 347.6971757.