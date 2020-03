Roberto Biasci: "L'Elba senza reparti di terapia intensiva: lacuna da colmare"

Foto dell'archivio

"Non possiamo che condividere-afferma Roberto Biasci, Consigliere regionale della Lega-l'appello di un'associazione elbana che chiede di dotare anche il locale ospedale di un reparto di terapia intensiva."

"Mai come in questo drammatico momento-prosegue il Consigliere-capiamo, infatti, come sia essenziale la presenza di un'assistenza sanitaria altamente specializzata che possa cercare di salvare più vite umane, alle prese col contagio da Coronavirus."

"Riteniamo, quindi, indispensabile-precisa l'esponente leghista-che pure nel nosocomio della splendida isola toscana possa trovare spazio un apposito segmento, dedicato al vitale comparto medico."

"Auspichiamo, quindi-conclude il rappresentante del Carroccio-che il Presidente Rossi e l'Assessore Saccardi sappiano dare risposte certe e tempestive ai giustamente preoccupati cittadini dell'Elba."

Gruppo Lega