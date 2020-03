Elba...closed!

Foto dell'archivio

Di seguito la lettera arrivata oggi di Emanuela Gualdi - Hotel Meridiana.

Spettabile Redazione e Amici dell’Elba,

io vivo, nelle terre minacciate dal virus…vivo a Modena.

Le mie estati fin da bambina, le ho sempre trascorse all’Elba (dove il mare è più blu..rispetto alla Romagna…) quando il mio buon babbo Egidio si innamorò dell’ Isola e decise d’investire i frutti del proprio lavoro in terra elbana.

In seguito “diventata grande” decisi di portare avanti l’attività di famiglia grazie anche al contributo prezioso di mio marito.

Qui, da remoto, ogni giorno leggo le notizie dell’ Elba con interventi di privati e di autorità con le più disparate reazioni, sicuramente tutte le paure, in bilico tra la vocazione turistica del territorio e del proprio business nell’ accogliere i turisti e al timore che fra questi ultimi possa esserci un contagiato più o meno asintomatico.

Conosco bene l’Ospedale di Portoferraio e comprendo bene che possa rendersi non sufficiente al contenimento e alla gestione dei malati, per questo mi vedo fondamentalmente d’accordo nel porre, in questo periodo, la massima attenzione ai collegamenti con la terraferma.

Fin qui non dico nulla di nuovo rispetto a quanto letto.

Vorrei però dirvi che la diffusione del virus in queste terre densamente popolate quali Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, è fortemente accelerata dall’ inquinamento, dalla cattiva aerazione degli ospedali, dalla massiccia industrializzazione del territorio, dall’agricoltura che utilizza inquinanti e pesticidi che di certo non giovano a rafforzare le difese immunitarie e su questo vi sono diversi studi in corso.

Non è un caso che la Pianura Padana abbia gli stessi livelli di inquinamento della Cina.

Detto questo, auspico che questo brutto periodo passi in fretta e che si riesca, per grazia di Dio, a lavorare noi tutti almeno un po', che arrivi un vaccino salva-vita e che possa renderci più consapevoli, anche dei nostri errori.

Emanuela Gualdi

Hotel Meridiana