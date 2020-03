Comunicazione del Ministero: attivazione controlli ai varchi di accesso per l'Elba a tutela della salute dei cittadini elbani

Foto dell'archivio

Di seguito la nota del Ministero per avviare idonei controlli ai varchi di accesso per l'Elba evitando così pesanti ripercussioni negative al sistema sanitario elbano.



La Regione Toscana ha rappresentato la necessità di tutelare la mobilità dei cittadini Elbani garantendo i servizi minimi nel rispetto di quanto previsto dalle recenti normative e nel contempo impedire lo sbarco sull'isola d'Elba di persone che non siano legittimate ai sensi del DPCM dell'11 marzo u.s.

Risulta necessario, pertanto, provvedere ad una programmazione dei servizi che contempli tali esigenze, attivando idonei controlli ai varchi di accesso dedicati affinché siano impediti quelli non consentiti ed evitare così che il sistema dell'assistenza sanitaria dell'isola abbia pesanti ripercussioni negative.