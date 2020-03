Molte novità attendono l’archeologia elbana

Foto da Villa Romana delle Grotte

Una quarantena culturale per ricordare a tutti di essere responsabili. Un suggerimento per trascorrere il tempo mentre si resta a casa. Un modo virtuale per continuare a stringere relazioni nel momento in cui una epidemia ci costringe a evitarle nella vita reale.

Da dove cominiciare? Una delle cose più piacevoli, quelle di cui si potrebbe dire ça va sans dire: dare e diffondere buone notizie. Non c’è modo più semplice di amare i nostri beni: sapere che qualcuno se ne prenderà cura. Ci sono tanti modi per parlare di archeologia, noi iniziamo questo particolare momento di “paziente e forzata pausa” condividendo il video di una conferenza sulla storia, nei secoli, della Rada di Portoferraio, narrata dal magnifico anfiteatro della Villa delle Grotte aperto sulla rada stessa. Presentando questo video, ci limitiamo a creare le condizioni per pensare in grande e rivendicare il diritto alla speranza, poiché le molte novità che attendono l’archeologia nella Rada di Portoferraio nel Cammino della Rada, sono notizie positive, propositive, supportate da finanziamenti pubblici e privati importanti.

Per l’occasione ce ne aveva offerto un’anticipazione Lorella Alderighi, funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, che ha il compito istituzionale di tutelare il patrimonio archeologico nell’ambito del territorio di competenza, oltre a cooperare con la Regione e gli enti territoriali per la sua valorizzazione. La dr.ssa Alderighi è stata la prima della triade di relatori alle cui conclusioni ha partecipato il prof. Beppe Battaglini, nella duplice veste di storico e consigliere per il Patrimonio Culturale del Comune di Portoferraio, insieme alla presidente Cecilia Pacini. Nel prossimo video Anna Guarducci ci parlerà di Cosimo, e per concludere, Franco Cambi ci parlerà ancora di archeologia e di Convenzione di Faro, ma questa è un altra storia…

Ecco il primo video: https://www.youtube.com/watch?v=RxxYoxQF2fA&feature=youtu.be&app=desktop&fbclid=IwAR2Me9x6vg_dZbihiuKqoSM2MnWV8td2iVsGBOWbPxqLsfOIBS5uOfRWSgc

La conferenza è stata organizzata lo scorso luglio 2019 alla Villa romana delle Grotte in occasione delle #NottidellArcheologia della Regione Toscana con l’Assessore alla Cultura del Comune di Portoferraio Nadia Mazzei e dell’itinerario toscano #LeViedeiMedici” proposto per ricordare il V Centenario della nascita di #Cosimo I de’ Medici.

Vi saremo grati se, condividendo, ci aiuterete ad approfittare di questa pausa forzata per far conoscere le tante perle del nostro patrimonio che ci circondano.

Si ringrazia di cuore Angela Provenzali per la pazienza e dedizione a montare il video completandolo con le magnifiche immagini ricevute dalla Soprintendenza. Grazie anche all’Associazione Culturale Italia Nostra Arcipelago Toscano per la collaborazione alla conferenza e alla preparazione di questa serie di registrazioni.