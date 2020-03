Buon Compleanno al Poeta Manrico Murzi

Manrico Murzi

Voglio augurare per il suo novantesimo un Buon Compleanno a Manrico Murzi con una delle poesie che preferisco: Di porto in porto, tratta dall'omonima silloge del 1996, dedicata ad Elio Filippo Accrocca, che ha suggerito al poeta il titolo della raccolta.

Di Porto In Porto

È il mio corpo una nave pirata.

Da quale bosco fu tagliata la legna,

da quale cielo si staccò il respiro

che di dentro si muove;

di quale monte è il legno della botte,

di quale vigna il vino che contiene,

ignoro. La verità come l’acqua si sparge,

ed è una casa che non ha cortile

il mondo. Né conosco

quale canto di gallo svegliò l’onda.

Di porto in porto trascino il desiderio.

Importa il viaggio, non importa l’arrivo.

La vòlta è coppa che un poco s’inclina

a farci bere solamente un sorso

del liquido mistero.

Di giorno c’è un sasso di fuoco

a farmi lume,

di notte una facciona vagabonda

che mi ricorda come viva anch’io

di luce in prestito.

Dal tempo senza numero

nessun segnale.

Del mondo che trottola

non si avverte il fruscìo.

Le stelle, solo perché lontane

non possono bruciare chi le ammira.

E sopra il cuore fa peso

anche un piumino di mimosa.

Segnalo inoltre che a dicembre sulla prestigiosa rivista "Poesia" di Crocetti sono state pubblicate in anteprima alcune poesie tratte dall'opera di prossima pubblicazione "Le Mosche di Omero".