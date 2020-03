Porto Azzurro, sospensione del mercato settimanale del sabato

Maurizio Papi - Sindaco di Porto Azzurro

ORDINANZA n. 22 del 11/03/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTE A FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 (CORONAVIRUS) – SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO.



IL SINDACO

RICHIAMATO l'art.50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ;

VISTO l'art.117 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

VISTO il Decreto Legge del 22/02/20, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ";

VISTA la Circolare n. 15350/117 (2) Uff. III Protezione Civile del Ministero degli Interni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/20;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020;

VISTO inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020;

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Toscana n.1 del 21.02.2020, n.2 del 22.02.2020, n.3 del 23 febbraio e n.9 dell’ 8 marzo 2020;

ATTESA l'opportunità di recepire preventivamente le disposizioni ministeriali e regionali di cui al precedente capoverso al fine di omogeneizzare gli interventi atti a far fronte all'emergenza epidemiologica di cui trattasi;

CONSIDERATA la particolare conformità e peculiarità territoriale ed insulare dell’Isola d’Elba;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

VISTO, altresì, il disposto dell’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.),

RITENUTO necessario, in via cautelare e con finalità di tutela della incolumità individuale e sociale, rendendo esecutive le misure ed il contenimento sull’intero territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

O R D I N A

Nella sua qualità di rappresentante della comunità locale, con decorrenza immediata e fino a nuove determinazioni:

LA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO IN PIAZZA DE SANTIS FINO AL 03 APRILE 2020 COMPRESO.

Comune di Porto Azzurro