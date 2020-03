Niente messe, sospese in Toscana, al momento fino al 3 aprile

Foto dell'archivio

Sospese in Toscana, al momento fino al 3 aprile, le messe, quindi anche nella diocesi di Massa Marittima, secondo le disposizioni del decreto per l'emergenza Coronavirus approvato nella notte dal Governo. Le autorità religiose si sono adeguate alla novità restrittiva, dopo aver già sospeso varie attività. Il testo governativo, all'articolo 2, lettera V, sospende infatti le celebrazioni liturgiche..E quindi anche sull'isola stessa situazione, ovviamente, e lo conferma Don Domenico Pinheiro, della parrocchia di San Giuseppe a Carpani in Portoferraio.

"Certo da oggi le celebrazione liturgiche sono sospese ovunque, quindi la Santa Messa, anche in occasione di funerali, le benedizioni nelle case, i battesimi e cosi ogni attività religiosa che prevede affollamento. In concreto la chiesa rimane aperta per la preghiera personale, garantendo il fatto di mantenere la distanza di un metro tra le persone".