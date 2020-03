GAL Etruria, assegnate le nuove risorse per la Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020: aggiornate le graduatorie e prorogati i bandi

Il Consiglio di Amministrazione del GAL ETRURIA nelle diverse deliberazioni adottate nella seduta del 25 febbraio scorso ha provveduto a rendere disponibili per i progetti dei Comuni nelle graduatorie ad oggi vigenti, le nuove dotazioni finanziarie (Euro 276.354,28) assegnate alla Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 dalla Regione Toscana con deliberazione della Giunta Regionale n. 183 del 17 febbraio 2020 (assegnazione della riserva di efficacia del 6%). A tali risorse si devono aggiungere i 118.437,54 Euro che sono stati assegnati complessivamente ed equamente ai 3 bandi per le imprese (4.1.1 - agricolo, 6.4.3 – artigianato, 6.4.4 - commercio) che quindi passano ognuno da una dotazione di € 540.000,00 ad una dotazione di € 579.479,18.

Lo stesso CdA ha provveduto quindi ad approvare le graduatorie di scorrimento per i 4 bandi pubblici con potenziale finanziabilità di n. 5 nuovi progetti: n. 2 progetti per il Comune di Casciana Terme Lari (n. 1 su bando 7.6.1 “Sviluppo e rinnovamento villaggi” e n. 1 su bando 7.5 ““Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala”), n. 1 progetto per il Comune di Campo nell’Elba (su bando 7.6.1), n. 1 progetto per il Comune di Palaia (su bando 7.6.2 “Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale”) e n. 1 progetto per il Comune di Pomarance (su bando 7.4.2 “Servizi commerciali in aree rurali”).

E’ stata approvata anche la graduatoria di scorrimento n. 1 del bando 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” con contratti di assegnazione pronti alla stipula per n. 4 imprese per circa 180.000 euro, altrettante esclusioni e nuovi progetti da sottoporre alle verifiche fino alla prossima graduatoria di scorrimento.

Per i bandi relativi alle microimprese artigiane e commerciali (bando 6.4.3 e bando 6.4.4) è stata inoltre stabilita la proroga dei termini per la presentazione delle domande che passa dal 9 marzo 2020 al 10 aprile 2020 ore 13:00 per il bando 6.4.3 “Sviluppo delle attività artigianali” e dal 16 marzo 2020 al 21 aprile 2020 ore 13:00 per il bando 6.4.4 Sviluppo delle attività commerciali”.

L’AVVISO della proroga per i bandi 6.4.3 e 6.4.4. e tutte le graduatorie aggiornate sono disponibili alle seguenti pagine informative del sito web del GAL e tutti i contenuti saranno pubblicati sul BURT n. 10 parte III del 4 marzo 2020:

7.6.1: http://www.galetruria.it/bando-7-6-1-sviluppo-e-rinnovamento-dei-villaggi/

7.5: http://www.galetruria.it/bando-7-5-infrastrutture-ricreative-pubbliche-centri-di-informazione-turistica-e-infrastrutture-turistiche-di-piccola-scala/

7.6.2: http://www.galetruria.it/bando-7-6-2-riqualificazione-e-valorizzazione-del-patrimonio-culturale/

7.4.2: http://www.galetruria.it/bando-7-4-2-servizi-commerciali-in-aree-rurali/

4.1.1.: http://www.galetruria.it/bando-4-1-1-miglioramento-della-redditivita-e-della-competitivita-delle-aziende-agricole/

6.4.3: http://www.galetruria.it/bando-6-4-3-sostegno-a-investimenti-nella-creazione-e-nello-sviluppo-delle-attivita-artigianali/

6.4.4: http://www.galetruria.it/bando-6-4-4-sostegno-a-investimenti-nella-creazione-e-nello-sviluppo-di-attivita-commerciali/